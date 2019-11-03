吳敦義傳身體不適 卓榮泰：希望他健康無恙

（中央社記者葉素萍台北3日電）媒體報導，國民黨主席吳敦義喝酒身體不適。民進黨主席卓榮泰今天說，希望吳敦義保重健康，唯有健康的身體才能為國家多做很多事情，希望吳敦義健康無恙。

卓榮泰昨天替黨籍立委站台時，暗酸吳敦義「真要把自己列入不分區立委安全名單內嗎？」卓榮泰邊說邊捏臉皮，希望吳敦義能教教他。

外界解讀，卓榮泰是在酸吳敦義「厚臉皮」。卓榮泰今天為民進黨台北市立委參選人阮昭雄輔選時受訪表示，自己沒有這麼直接，他的意思是各黨有各黨的考量，各有不同。

卓榮泰話鋒一轉指出，不過今天重點是，希望吳敦義千萬保重健康，他還是比較關心吳敦義的健康，唯有健康的身體才能為國家多做很多事情，希望吳敦義健康無恙。

媒體報導，吳敦義2日出席退休將領餐會，滿場敬酒，結果下午幫立委參選人輔選時，整個人搖晃站不穩，並坦承是酒喝多了，吳敦義今天回到故鄉南投縣跑行程，精神飽滿，不過走進會場時，可能是走太快了還差點跌倒。

卓榮泰今天受訪指出，自己從來沒有茫過，因為很少喝酒。

對於吳敦義說，「有些主席自己提自己選總統，若以此主張，那不就更大的厚臉皮？」卓榮泰認為，「這是經過提名的機制，不是自己提名」。（編輯：蘇志宗）1081103