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公布手機號碼 陳其邁：產發問題放馬過來

最新更新：2019/11/03 18:15

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄3日電）行政院副院長陳其邁今天與經濟部長沈榮津都公布手機號碼，陳其邁說，政務官是公僕就是要為人民解決問題，如果有產業發展需要就「放馬過來，我們儘量幫忙解決問題」。

總統蔡英文出席在高雄圓山飯店舉行的南部工業區後援會成立大會，陳其邁、沈榮津為解決台商缺水、缺電、缺土地的問題，兩人當場公布手機號碼，他們說要讓廠商隨時找得到人。

下午陳其邁陪同蔡總統到大社區青雲宮參香，接受媒體聯訪有關公布手機號碼一事，他說，過去擔任立委時就被公布過，對他而言變化不大。

他提到，部長公布電話代表閣員「接地氣」，如果廠商或產業有何需要可以直接聯絡。他舉這次發放夜市消費券就是商圈的建議；陳其邁說，國民黨或高雄市長韓國瑜不接地氣就抹黑。

談到公布手機號碼一事，陳其邁說「產業發展有何問題，儘量放馬過來，我們全力幫忙解決問題」。他也提到公布手機後，有民眾打電話過來問是「真的、假的？」他回說「如假包換、是我的」。

陳其邁說，過去常接到民眾反映民意的電話，那是「更接地氣、了解民眾的需要是開心的事」；政務官是公僕，就是要為人民解決問題。被問到「如果民眾半夜打電話還會接嗎？」陳其邁說，半夜睡著了沒辦法，但願幫民眾解決問題「是初衷」。

至於政府發放夜市消費券一事，高雄市六合夜市自治管理委員會總幹事陳俊賢接受中央社記者電話採訪，他肯定政府推動對民生消費有利的政策，六合夜市統計自9月16日到10月31日，消費券收入約新台幣460萬元；攤商也正向肯定是好的政策。（編輯：黃世雅）1081103

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