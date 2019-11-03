洪慈庸辦募款餐會 林佳龍允任競選總部主委

無黨籍台中市立委洪慈庸（右4）力拚連任，3日晚間在大雅區舉辦募款餐會，交通部長林佳龍（左4）、立法院副院長蔡其昌（右3）及同為無黨籍立委的林昶佐（右2）等人皆現身力挺。中央社記者郝雪卿攝 108年11月3日

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市無黨籍立委洪慈庸今晚辦募款餐會，交通部長林佳龍出席致詞說，洪慈庸近4年立委期間獲5次評鑑為優秀立委，盼選民繼續支持外，他也承諾會擔任洪慈庸競選總部主任委員。

洪慈庸晚上在大雅區一家餐廳舉辦募款餐會，百桌餐券都被認購一空，林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委林昶佐都出席站台，立委參選人陳柏惟也來加油，台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農則以神秘嘉賓身分現身。

林佳龍表示，洪慈庸不只是洪家的女兒，也是台灣的女兒，有使命為台灣年輕一輩努力，4年前幫洪慈庸助選，當時「比自己在選舉還要認真」，他也在餐會中宣布接任洪慈庸競選總部主委，希望大家用4年前的熱情再挺洪慈庸、挺台灣。

林佳龍指出，他對洪慈庸近4年立委任內的表現總結是「感動」，除了成熟程度超過想像，也肯定洪慈庸的問政品質，得到公督盟5次優秀立委的評鑑，3年多來，走過4個委員會相當不容易。

林佳龍說，台灣政治要有未來，不能選擇「吃碗裡看碗外」的參選人，選民手中的一票代表用什麼標準來檢視參選人，他肯定洪慈庸3年來所爭取的建設及努力，比對手所做的還多。

蔡其昌表示，洪慈庸參選台中市立委第3選區（后里、神岡、大雅、潭子），奇怪的是，這區國民黨至今還未正式提名參選人，那就請國民黨不要提名了，讓認真打拚的洪慈庸繼續連任。

洪慈庸指出，今年的募款餐會是一場跨越黨派的結合，2020大選更是捍衛台灣民主自由的重要時刻，希望匯集所有堅持「守護台灣」的夥伴站出來，也呼籲青年返鄉投票，為下一代選擇台灣的未來。（編輯：李錫璋）1081103