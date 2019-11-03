郭柯王被形容政壇SHE 王金平：3人是好朋友

前立法院長王金平（圖）3日晚間到新北市三重區參加雲林同鄉會新卸任理事長交接餐會，受訪時表示，藝人團體S.H.E成員雖各自努力，但都是好朋友，「我們也一樣，郭柯王仍是好朋友」，未來仍會分進合擊中央社記者王鴻國攝 108年11月3日

（中央社記者王鴻國新北3日電）永齡基金會副執行長蔡沁瑜形容郭柯王關係像藝人團體SHE「單飛不解散」，台北市長柯文哲說，合作是長長久久的；前立法院長王金平說，3人是好朋友，未來仍可分進合擊。

台灣民眾黨主席柯文哲3日前往三重義天宮參拜，為黨籍立委參選人李旻蔚助選，柯文哲接受媒體聯訪時，媒體詢及柯文哲和鴻海集團創辦人郭台銘、王金平是合作關係像藝人團體SHE是「單飛不解散」。

柯文哲表示，若大家彼此都有善意，合作是長長久久。「大家理念差不多，合作就長長久久，很多事情可以合作」。

就在柯文哲傍晚結束輔選行程離去後，王金平晚上也來到三重參加雲林同鄉會新卸任理事長交接餐會，王金平接受媒體聯訪時也被問到郭柯王形同SHE單飛不解散的意見，他說，「綱友說我是像Selina（任家萱）」，他也不知道像不像。

王金平表示，SHE3人雖各自努力，各自經營事業，但都是好朋友，「我們也一樣，郭柯王仍是好朋友」，未來仍會分進合擊。

王金平表示，確和親民黨主席宋楚瑜見過面，內容不便對外透露，但不是報載的日期，未來也應該還會見面，但何時見面就「慢慢看」；至於宋楚瑜是否參選總統的問題，他表示，會不會選也不知道，這些都是假設性問題，外傳宋楚瑜邀財信傳媒董事長謝金河擔任副手的問題，「是報紙寫的，是聽說的，但人各有志」。（編輯：李錫璋）1081103