陳副總統：盼台日產業合作更密切

（中央社記者顧荃台北4日電）副總統陳建仁下午接見「第33屆中日工程技術研討會日本代表團」時表示，台灣近年來持續在各個科技領域不斷精進，期待未來台日雙方可以發揮經濟合作潛力，促進產業界更多的合作。

陳副總統致詞時表示，「中日工程技術研討會」至今已經舉辦33屆，討論議題相當廣泛，包括工程建設、自動化技術、材料、能源及環保等領域，對於台灣各項科技以及產業的發展，發揮重要的影響力。今年再次有多位重量級專家學者及貴賓來訪，顯示日本工程界對台灣的重視和情誼，他表達誠摯的歡迎。

陳副總統指出，該研討會自1980年舉辦以來，已經成為台日兩國工程界的專業互動平台，工程及產業界交流相當密切。今年舉辦的第33屆研討會中，有多個討論分組與通訊技術、交通建設、能源環境、人工智慧以及國土安全有關，而這些正是台灣正在推動的數位國家及前瞻基礎建設計畫所需要的關鍵技術與知識。

陳副總統認為，台灣和日本不論在地理上或是經濟上都具有緊密的關係，產業發展上更是長期合作夥伴，多年來民間緊密的交流與互動，更已奠定兩國深厚的友誼。近幾年來，台灣持續在各個科技領域不斷精進，並提供發展經驗與技術與各國交流。期待未來台日雙方可以積極發揮經濟合作方面的潛力，促進產業界更多的合作。（編輯：紀淑芳）1081104