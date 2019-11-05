韓國瑜提設移工休閒專區 蘇貞昌：隔離最歧視

國民黨總統參選人韓國瑜4日與廠商座談，有業者盼規劃「休閒專區」讓移工放心休憩。行政院長蘇貞昌（中）5日表示，不能為安寧集中管理，隔離方式是最落伍，也是最歧視的。中央社記者蘇木春攝 108年11月5日

（中央社記者蘇木春台中5日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨與廠商座談，有業者盼設休閒專區讓外籍移工使用，韓國瑜回應可思考。行政院長蘇貞昌今天說，不能為安寧集中管理，隔離方式是最落伍，也是最歧視的。

韓國瑜昨天與廠商座談時，有業者表示曾遭抱怨移工休假外出時影響周邊環境整潔，盼能規劃「休閒專區」讓移工放心休憩，韓國瑜則回應，可以研究看看。會後有媒體詢問，集中管理移工是否涉歧視，韓國瑜認為言論遭扭曲，罕見與發問記者舌戰。

蘇貞昌今天到台中梧棲漁港參加濱海藝術廣場改善工程動土典禮，會前接受媒體聯訪表示，過去在不同的時代常常有種族隔離，外籍移工來台灣辛辛苦苦為台灣拚經濟，甚至在各方面有很多貢獻，不能為了安寧而集中管理，這種隔離的方式是最落伍，也是最歧視的，非常不應該。

他進一步表示，當年有說華人與狗不能進到公園，這都是歧視，那個時代應該拋棄，那種觀念更是不應該，政府現在都鼓勵尊重人權、鼓勵進步，同時非常感謝外籍移工、配偶照顧大家，這也是總統蔡英文一直交代要做的。

另外，針對韓國瑜提出學貸免息政見，韓國瑜妻子李佳芬3日在台中出席活動說，若學貸免息發生呆帳，「政府就把它吃了吧」。

蘇貞昌回應，蔡總統非常重視學生家庭有困難者，在前總統馬英九政府時代從來沒有降低學貸利息，蔡總統上任後不但降低利息、放寬申請資格，在學期間甚至畢業後一年都免繳利息，同時若經濟能力有問題，還可以延緩還款，對年輕人也給予各方面津貼補助，包括房屋、養小孩甚至減稅。

他指出，蔡總統放寬學貸各種資格與優待利息，學生不會受很大壓力，所以學貸未還款的人不到1%，大家都努力還款，也是一種好的教育。所謂借錢不用還，這是不好的教育，政府可以盡量幫忙。

蘇貞昌強調，但作為政府或是想從事公職的人，或韓國瑜太太替他說話，都不應該倡導不用還、政府吞了吧，這不但是呆帳，而且這種觀念也是錯誤的教育，對其他人不公平。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081105