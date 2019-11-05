唐鳳16日出訪荷蘭德國 分享台灣開放政府經驗

（中央社記者顧荃台北5日電）行政院政務委員唐鳳今天表示，她下週將前往荷蘭和德國參加國際會議，以台灣的一站式登山服務網站談公部門服務設計，以及公部門如何導入創新等議題。

唐鳳上午與媒體茶敘時表示，她10月底曾前往在泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）舉辦的社會創新及公民參與研討會，以「如何在數位時代達到永續發展目標」為題發表演講，分享台灣如何利用科技創新幫助社會發展的案例。

唐鳳表示，她下週將出訪荷蘭鹿特丹，出席「國際政府設計會議」（International Design in Government Conference），主題是如何把設計思考導入公部門，這不只是指把外觀變好看的視覺設計，而是「變好用」的服務設計，例如行政院最近開放山林政策推出一站式登山服務網站，她將在會中分享這個例子。

唐鳳說，她接著也會訪問德國柏林與當地智庫座談，分享總統盃黑客松中創新的投票方法「平方投票法」，如何在短時間內導入政府運作的經驗。

根據規劃，唐鳳將在16日出發前往荷蘭，19日出席「國際政府設計會議」，20前往德國柏林。唐鳳在荷蘭期間，將與僑胞、留學生座談，拜會政府官員及大學研究中心；在德國期間將拜會國會議員，並與政黨智庫交流，預計24日返國。

另外，民進黨立委參選人吳怡農昨天在臉書公布與唐鳳就國防議題展開對談，對此，唐鳳表示，這是因為她7日將主持美國在台協會（AIT）舉辦的「數位對話」論壇，在彙整網路公民議題時有國防相關的題目，因為缺乏國防專業知識，所以主動邀請吳怡農來對談。唐鳳並稱讚吳怡農強調國防議題台灣應反求諸己，「特別有種」。

媒體詢問這是否代表支持吳怡農，並為其輔選。唐鳳回應，這是一個請益的對談邀請，未來還是會主動邀請對談，只要對方具有她所缺乏的知識，不管對方是否為參選人。（編輯：郭萍英）1081105