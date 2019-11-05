反制假訊息 唐鳳談社會部門與幽默創新作法

（中央社記者顧荃台北5日電）行政院政務委員唐鳳今天表示，台灣反制假訊息有不少創新作法，甚至會提供建議給美國，例如靠社會部門的反饋導入判斷假訊息的演算法，以及政府快速澄清回應，並以幽默反制。

唐鳳上午與媒體茶敘時指出，台灣反制假訊息的創新作法主要有兩項，一是在社會部門方面，讓社會的真偽判斷力量進入私部門的演算法。這就像是過去處理垃圾郵件，每個人收到垃圾郵件就回報，讓機器找出判斷垃圾郵件的方法，加入電子郵件提供商的演算法裡，現在收到垃圾郵件，就會自動進入垃圾郵件資料夾。

唐鳳說，因此讓社會部門建立一個公開的假訊息評斷機制，然後進入私部門的演算法裡，例如在LINE上闢謠的「真的假的」聊天機器人（cofacts.org），就是很好的例子；這一整套的創新作法都是公開的，甚至泰國也仿效採用，成立泰文版的網站（cofact.org）。

唐鳳表示，第二是政府對謠言的回應越來越公開、快速，並以幽默來進行反制。從發生爭議到政府澄清的時間不斷縮短，因為網路上會流傳的謠言，通常是大家對這個謠言有一些憤慨的感受，在情緒動員上，要比憤慨還要廣為流傳，就需要幽默感。

另外，媒體詢問，昨天行政院長蘇貞昌主持科技會報時，台積電創辦人張忠謀等人提到AI可能導致失業，對此有何看法。

唐鳳回應，她認為AI是「輔助式的智慧」，所謂AI取代人工，其實指的是有相當多的工作內容會高度地自動化，跟整個工作被AI取代是兩回事。工作內容自動化，是工業革命開始就不斷發生的，以前computer是指做算術的人、printer是做印刷的人，雖然現在computer跟printer都是機器，但不表示沒有資料科學家進行運算分析，也不表示沒有出版的工作者繼續進行出版的工作，只是工作裡面比較機械化的部分，已經完全由機器所取代。

唐鳳說，她認為在AI的影響下，有許多工作需要職務流程再設計，把一些任何人來做都一樣的部分自動化，但是取代的是工作的部分內容，而不是整份工作本身，所以整份工作本身當然還是繼續存在，人可以花更多時間在有創意的部分。

她說，「結構簡單」的工作內容較容易被AI取代，輸入固定、輸出固定或是線性的工作，只要讓機器學習一段時間，就會做得比大部分的人好，但創新的部分是機器沒有辦法取代的。例如去年總統盃黑客松得獎的「搶救水寶寶」，機器利用水壓、水流量等資訊可以判斷漏水，這是結構簡單的部分，但要解決漏水問題，需要配合地形、地質等各種不同的條件，就需要人的創造性來解決。（編輯：林興盟）1081105