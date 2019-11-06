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本土社團批韓打壓 韓辦：沒說過要母語消失

最新更新：2019/11/06 12:51

（中央社記者葉素萍、王承中台北6日電）台灣北社等本土社團今天共同召開記者會，譴責國民黨總統參選人韓國瑜惡意打壓母語；台灣北社社長李川信說，韓國瑜夫婦若再侮辱台灣母語，可能到其競選地方抗議。

國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人何庭歡上午在國民黨中央黨部接受媒體聯訪時表示，韓國瑜從頭到尾都沒有要讓母語式微的意思，是認為學習母語最好的環境，沒有比家中的雙親長輩親屬更了解自己的母語或文化傳承。

何庭歡指出，在課堂資源分配上，可以著重於具有國際競爭力的英語、中文學習，並幫母語打造好的環境，利用家中、社團、演講比賽、獎金等方式，鼓勵學生傳承母語。每個學生學習到的母語是來自家中一脈相傳的文化，並不會讓母語消失，也沒有說過要母語消失或是禁說方言。

三立新聞台日前報導，韓國瑜的妻子李佳芬在台中舉辦的「佳芬講堂」中，力挺韓國瑜提出的中英雙語教育，砲打綠營主政後的課綱爭議，暗諷學校教母語「浪費資源」。

台灣社、李江却台語文教基金會等團體上午召開記者會，質疑韓國瑜夫婦惡意打壓台灣母語。

本土社團指出，解嚴之前，台灣各原生族群的母語在中國國民黨黨國政策操弄下，淪為危險、瀕危語言，台灣多元族群文化，遭遇威脅。民進黨前後二次執政，大力推動各項保護台、客、原民語言措施，設立客家委員會、原住民委員會，更通過國家語言發展法。

本土社團表示，韓國瑜夫妻大開時代倒車，話語暴露威權觀念以及意圖打壓貶抑台灣各族群母語的惡意。

李川信說，如果韓國瑜夫婦再侮辱台灣母語，他們可能到其競選地方抗議，同時呼籲台灣民眾認清其真面目。（編輯：黃國倫）1081106

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