卓榮泰：蘇嘉全表達不納不分區 委員會將討論

（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨主席卓榮泰今天說，立法院長蘇嘉全幾次向他表達，不願被納入不分區立委，但這茲事體大，還要再經過提名委員會共同討論，提名委員會了解到蘇嘉全的意願，會進行討論，也會很重視。

立法院長蘇嘉全昨天表示，府院黨便當會將向卓榮泰表達，不會也不接受納入不分區立委，這個立場堅定。至於侄子蘇震清部分，他個人沒有意見，只是主席要記得自己的承諾。

民進黨下週三（13日）將召開中執會，當天預計通過不分區立委名單。

卓榮泰今天出席民進黨中常會會前受訪指出，不分區提名委員會已經開過了幾次會議，漸漸進入到個別人選討論，還要再經過提名委員會共同討論，委員會會持續進行，委員會了解到蘇嘉全自己的意願，會進行討論並且很重視。

至於蘇震清是否列不分區，卓榮泰說，其他個別人選的問題，還沒有做進一步確定。

媒體追問，蘇嘉全是否是在今天稍早的府院黨便當會提到此議題；卓榮泰說，蘇嘉全是私底下跟他談，剛剛的會議不討論黨務工作，黨務工作還是回到黨、回到提名委員會討論比較正確。

另外，今天傳出總統蔡英文最快在下週四（14日）宣布副手人選由行政院前院長賴清德出任。對此，卓榮泰說，總統不會跟他們討論副手議題，這是總統絕對的權力，所以標準答案是：她會在適當的時候提出最強的人選。

媒體詢問，下週四是否為適當時間；卓榮泰說，他現在比較擔心下週三中執會的事，下週四的事情還沒有辦法去擔心那麼多。媒體追問，蔡賴配是不是黨內最強的選擇；卓榮泰笑了笑，沒有再回答。（編輯：郭萍英）1081106