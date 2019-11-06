林飛帆酸韓國瑜墅民總統 恐靠學費發大財

週刊報導，國民黨總統參選人韓國瑜失業時曾購買千萬豪宅，民進黨副秘書長林飛帆（圖）6日受訪表示，現在大家都在開玩笑說，韓國瑜的庶民總統是別墅的墅。中央社記者郭日曉攝 108年11月6日

（中央社記者葉素萍、王承中台北6日電）週刊報導國民黨總統參選人韓國瑜失業時曾購買千萬豪宅，民進黨副秘書長林飛帆今天說，現在大家都在開玩笑說，韓國瑜的庶民總統是別墅的墅，「維多利亞的祕密」恐怕是靠學費來發大財。

韓國瑜下午受訪時表示，他當北農總經理前一年就訂了房子，後來發現貸款利息、本金太高，無力支付，認賠拋出，非常單純的事，不曉得跟特權有什麼關係。他不是拿新台幣7200萬元買房，是因為沒有現金所以去貸款。

週刊報導韓國瑜在擔任北農總經理前一年，還是失業的狀況下，大手筆下訂一戶南港豪宅，總價高達新台幣7200萬元，並指出當時是由韓國瑜的太太李佳芬跟朋友組成「貴婦購屋團」下訂。除先前的農舍外，現又爆出千萬豪宅，也讓外界質疑韓國瑜的財產來源不明，是假庶民。

民進黨主席卓榮泰日前曾說，「我們現在開始就不談他（韓國瑜）啦」，卓榮泰今天在民進黨中常會前受訪，被問到韓國瑜的豪宅議題，僅說：「我說不談他就不談他。」

由於民進黨中常會今天安排的專題報告是談居住正義，媒體詢問「這跟居住正義有關」，卓榮泰則回應：「這跟做作不做作有關而已，其他都不談。」

林飛帆受訪表示，現在大家都在開玩笑說，庶民總統是別墅的墅，韓國瑜需要跟大家交代「什麼時間點以及買房子的錢從哪裡來？」

林飛帆認為，買這個房子或許一部分是韓國瑜在雲林維多利亞學校有一定的收入，「維多利亞的祕密恐怕是靠學費來發大財」，大家如果關心韓國瑜所提出來的教育、青年世代政策，也必須檢視過去一段時間韓國瑜如何靠學費累積出這些財富。（編輯：楊玫寧/謝佳珍）1081106