吳敦義列不分區 卓榮泰：學不來

民進黨主席卓榮泰（左）6日前往黨籍台北市立委參選人吳怡農（右）的競選辦公室，為吳怡農加油打氣，並送上象徵勝利的棒球。中央社記者徐肇昌攝 108年11月6日

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）國民黨主席吳敦義考慮列不分區立委第8到10名間。民進黨主席卓榮泰今天表示，「我只能羨慕，我也學不來」，每個黨有自己的考量，他予以尊重，交由社會評斷。

吳敦義是否列入國民黨不分區立委安全名單受關注，他昨天接受廣播媒體專訪時表示，若有適當機會，或許他可排在8到10名間，但他還在考慮中。

對此，卓榮泰下午出席民進黨立委參選人吳怡農競選辦公室活動會後受訪表示，每個黨有自己的問題與考量，「我尊重他們」，就讓社會評斷。「也許吳主席對自己未來的角色已經心有定見。」

媒體問到，吳敦義列入國民黨不分區立委名單，是否會讓民進黨選情加溫。卓榮泰說，民進黨選情是否加溫，是靠參選人自己的努力，不是靠別人的對與錯，像是吳怡農每天跟年輕朋友在一起，到各地去拜託，這才會讓選情加溫。

他說，民進黨不分區立委名單現在還沒定案，不會有什麼天大的花樣，會用誠懇態度面對所有的被推薦人。待名單確認後，會做完整論述，告訴大家民進黨的考量，以及每一個被提名者未來將扮演的角色。

傳出台灣民眾黨不分區立委名單納入金曲歌后，卓榮泰說，新興政黨空間比較大，但民進黨不會羨慕，「我們很早就有余天」。

另外，對於黨跟府資源都集中在吳怡農身上的質疑，卓榮泰強調，全國73個選區，他都會跑過，都是同樣看待。民進黨要求的是整體戰績，不是某一個特別好或是特別關心某一個人。

第3選區（中山、北松山）是台北市這次的熱門選區，民進黨推出新人吳怡農，挑戰現任國民黨籍立委蔣萬安。

吳怡農競選辦公室下午舉辦「與農有約」系列論壇，邀請卓榮泰為活動揭開序幕。今天活動以棒球為主軸，卓榮泰分享青年從政的經歷，期許吳怡農「接棒」。

卓榮泰表示，吳怡農的對手在立院的表現受到肯定，不過，民進黨提出可以跟現在好的民意代表來做比較，代表民進黨有人才。

吳怡農在會中分享投入政治的心路歷程。他坦言，很多事情無法規劃得很完美，常常是知道一個方向、有一個理念就盡可能往那個方向前進。就像是選舉一樣，沒有捷徑，知道自己做的是對的，就一步一腳印地往前跨。（編輯：謝佳珍）1081106