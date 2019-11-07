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副總統：2020世界健康識能峰會台灣主辦可喜可賀

最新更新：2019/11/07 19:11

（中央社記者溫貴香台北7日電）副總統陳建仁今天接見「世界健康識能學會訪團」表示，這次台灣取得「2020年世界健康識能高峰會」主辦權可喜可賀，期盼透過這跨領域、跨國和跨區域的學術平臺，讓台灣與全世界共同為推廣健康識能發聲。

陳副總統下午接見「世界健康識能學會訪團」，訪賓一行包括「世界健康識能學會」理事長克莉絲汀‧索倫森、秘書長施碧娜‧庫爾茨‧羅西、義守大學校長陳振遠及義大醫院院長杜元坤等，由衛生福利部次長何啟功陪同，前來總統府拜會副總統。

副總統致詞時表示，「世界健康識能學會」是全世界最具規模推動健康促進及健康識能的國際組織，以「為所有人提供健康識能-人民和社會可以採取行動改善健康和生活品質的世界」為願景，集結各國致力於促進健康識能的推廣。

副總統表示，這次台灣由義大醫院及義守大學集團脫穎而出，取得「2020年世界健康識能高峰會」主辦權，真是可喜可賀，期盼透過這跨領域、跨國和跨區域的學術平台，讓台灣與全世界共同為推廣健康識能發聲，並力求促進與創新，意義相當深遠。

副總統指出，根據歐洲2009到2012年的調查，民眾健康識能不足的盛行率約29%到62%。2016年「全球健康促進大會」，強調提高健康識能對促進賦權和公平的重要性。此外，健康識能是影響健康行為及結果的重要因素，也是提升民眾健康及降低健康不平等的有效方式。

副總統表示，政府、醫療衛生與教育機構代表，將透過首屆在台灣舉辦的「世界健康識能高峰會」，彰顯台灣推動健康識能與保健預防的醫學成果。並帶領新的國際衛生合作潮流，達成從全球視野展望未來、促進健康識能行動之方向與國際能見度。

副總統期許透過共同主辦「2020年世界健康識能高峰會」，能夠帶來更多的國際合作與行動，共同為提升世界健康識能努力。（編輯：蘇志宗）1081107

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