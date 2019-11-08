中山大學電郵遭駭 學者籲政府防機敏技術外流

（中央社記者繆宗翰台北8日電）國立中山大學傳出10餘位涉兩岸研究學者電由被駭長達3年。學者林廷輝今天表示，政府應加強資安管控，除兩岸、政治領域外，也要慎防理工領域學者遭駭，以免敏感技術資訊外流。

一位受監視的學者昨天向中央社表示，校方近期發現，2016年下半年起，有不明人士利用Open Webmail系統漏洞，創設數個假帳號，冒充校方資深行政人員，靜默監看10多位教授的電子郵件信箱內容；入侵者的網際網路協定位址（IP位址）有從美國、中國、香港登入的紀錄。

中華亞太菁英交流協會今天上午舉辦「26條措施：惠台還是利中？」座談會。台灣國際法學會副秘書長林廷輝在問答環節，回答媒體記者相關提問時表示，這次被監看的學者多半曾參與政府委託案，因此駭客可能取得部分研究計畫資料。

他憂心，若是駭客鎖定理工科系的學者，恐使得部分機要、敏感技術資訊外流，因此政府應提高資安管控。

另外，對於中共近期推出的「對台26條」，兩岸政策協會研究員張宇韶則在會中表示，這項措施的提出背景在於，近年中國出口疲軟，且進入停滯期通貨膨脹，在美中經貿大戰下，中國面臨資金、技術、人才「斷鏈」，外資跟台商紛紛撤離中國市場。

他表示，中國需要的是台灣核心產業、循環經濟技術，不是傳統第一、第二產業；不過，台灣企業一旦參與中國5G建設，也恐遭美國制裁，這才是風險。

張宇韶並在問答環節補充道，例如台積電等指標產業，會被中共視為重點拉攏對象，政府必須提供完善投資環境與相應政策，避免這些產業將全部生產鏈投入在中國大陸。（編輯：賴言曦）1081108