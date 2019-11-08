國小主任批韓國瑜被罰 陳其邁：恐有適法疑慮

（中央社記者程啟峰、陳朝福高雄8日電）高雄市一名國小主任批評高雄市長韓國瑜，還說高市府沒做事，被罰寫心得報告3000字。行政院副院長陳其邁今天表示，此舉恐有適法疑慮，他代理高雄市長任內應沒這回事。

高雄市一名國小主任利用假日參加公民割草論壇，陳述意見時批評韓國瑜，還說高市府沒做事，被高雄市教育局要求看教育局送市議會的專案報告，並寫3000字的心得報告。

陳其邁上午訪視高雄市內惟埤生態園區水環境營造工程，媒體提問，在高雄市代理市長期間有無要求公務員寫過心得報告。

陳其邁表示，「應該沒有吧！」，不能說因為政治立場不一樣就要求公務員做政治表態，這是公務人員行政中立法的規定；他不曉得到底發生什麼事情，這件事是從媒體報導得知。

陳其邁認為，基本原則是要顧慮到公務員的尊嚴，讓其能夠有尊嚴地執行法律、執行政策，「意見不一樣，就做政治表態或者是做其它政治上不同的行政處分，我想恐怕都會有適法的疑慮。」

媒體追問，是否會參加「1221 Wecare台灣大遊行」。陳其邁未正面回應，強調這是民間的活動，尊重市民意見的表達。

陳其邁表示，假如市政推動不能讓市民滿意，自然而然就會有反彈的聲音，韓國瑜應多花一點時間在兌現市長競選承諾，多花一點時間關心高雄市民，否則市民找不到市長，一些政見又沒有辦法落實，不論對韓國瑜或是高雄市來講都非常不好。

陳其邁上午另到高雄梓官區蚵仔寮漁港視察碼頭與景觀改造工程，視察前接受媒體聯訪有關高市府懷疑有員工將訊息外流給民主進步黨籍高雄市議員問題。

陳其邁指出，不要把員工當鬼或者當賊，員工是在工作上一起為市民打拚的伙伴，要對高市府的員工多信任，大家努力工作認真打拚，他相信市府員工都是中立的，也會與市府合作，沒有必要指責。（編輯：戴光育）1081108