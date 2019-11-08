韓質疑國稅局洩個資 財長回擊：沒證據就道歉

對於國民黨總統參選人韓國瑜質疑國稅局外洩個資，財政部長蘇建榮（圖）表示，若無證據就隨意指控，不僅是汙衊，更抹煞文官體系長期行政中立的努力。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）對國民黨總統參選人韓國瑜在臉書上質疑，個人買賣不動產個資僅國稅局與建商知曉，但卻遭洩漏。財政部今天中午先發布新聞稿澄清，傍晚財政部長蘇建榮更罕見透過新聞稿直接點名，「請韓市長不要無的放矢」。

國民黨總統參選人韓國瑜在臉書上發文表示，8年前與妻子合力購買預售屋，但經濟狀況與家庭財務負擔，最終將預售屋買賣合約權利轉售，一切合法，僅國稅局與當時建商知道交易資訊，其中個資部份並未公開。在政府大力推動個資保護之際，週刊竟然能夠取得相關個資，他強力譴責侵害個人資料。

對韓國瑜的質疑，財政部今天中午先是發布新聞稿澄清，在傍晚5點26分再度發出第2則新聞稿，內文直接掛上財政部長蘇建榮名字，蘇建榮在新聞稿中指出，請韓市長不要無的放矢，沒有任何證據就隨意指控盡忠職守、遵守法令的國稅局同仁，這不僅是汙衊，更抹煞文官體系長期行政中立的努力。

蘇建榮籲請韓市長，若有證據就拿出來，他願意進行調查，若沒有相關證據，請韓市長向所有國稅局同仁道歉。（編輯：楊凱翔）1081108