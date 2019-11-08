蔡總統：讓台灣經濟更穩固 下個世代當領頭羊

（中央社記者郝雪卿台中8日電）總統蔡英文今天在台中表示，台灣將會是下一世代高階科技、高階製造最重要的基地，再給執政團隊4年，一定讓台灣經濟更鞏固，而且在下個世代裡做領頭羊。

「台中市百工百業暨婦女後援總會授證大會」下午在台中饗宴館舉行，蔡總統在總統府秘書長陳菊陪同下出席並授旗，總統在致詞中也一一細數執政團隊在振興經濟、長照2.0、托育及托兒等政績。

蔡總統表示，過去3年半台灣面臨很多困難，但同時也是機會最多的時候，為了讓台灣未來有發展好基礎，執政團隊過去一直在做打基礎工程，如今有成，連國際機構都說台灣經濟這幾年發展的很好，尤其今年第一季到第三季都是亞洲四小龍第一名。

總統指出，基礎打好了，經濟持續往上走，讓很多台商回台投資，最新統計台商回台投資達到7000億元，甚至連外商也加碼投資，愈來愈多人說台灣是最好投資的地方。她問為何台灣最好，大家說台灣人才最好，因為台灣是自由開放社會，所以人才有創意，甚至能夠領先世界潮流。

蔡總統進一步表示，很多人都說民主不能當飯吃，但她要告訴大家民主可以當飯吃，因為台灣是民主開放社會，台灣教育是好的，台灣社會就是有一股動能可以挑戰困難，台灣人的毅力在每次危機中，都可以創造台灣的未來，這就是台灣人拚經濟最重要的精神。

她強調，執政團隊一直在做台灣的基礎建設，改善投資環境、培養人才，讓新的產業可以擺脫現在法規障礙，讓新產業可以一樣一樣出現，台灣將會是下一世代高階科技、高階製造最重要基地，再給執政團隊4年，一定讓台灣經濟更鞏固，一定在下個世代裡做領頭羊。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081108