美國商會資深總監獲獎章 吳釗燮讚：台灣的家人

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）外交部長吳釗燮今天頒贈睦誼外交獎章給台北市美國商會資深總監沙蕩（Don Shapiro），表揚他長年對促進台美關係的貢獻。吳釗燮說，沙蕩來台已將近50年之久，「不僅是朋友，更是我們的家人」。

吳釗燮下午在外交部頒贈獎章給台北市美國商會資深總監兼「工商雜誌」（Taiwan Business TOPICS）總編輯沙蕩。吳釗燮致詞時表示，沙蕩在台灣待了近50年的時間，協助強化台美關係，包括過去擔任駐台記者期間，見證台灣民主化過程，撰寫眾多報導，幫助很多美國人認識台灣；他的報導也是吳釗燮博士論文的重要參考資料之一。

不僅如此，吳釗燮指出，過去18來，沙蕩多次參加美國商會的代表團訪問華府，協助促進台美之間的連結及雙邊的政治、經濟關係。

吳釗燮說，今年是沙蕩在台灣的第50年，「（沙蕩）不只是朋友，更是我們的家人」。

1969年來台的沙蕩致詞時，對獲得這項榮譽表達感謝之意。他說，本來只打算在台灣停留10個月，但很高興最後決定留在台灣，並有機會見證台灣在政治、經濟、社會層面的轉變，包括歷經戒嚴時期、解嚴、首次總統直選等過程，到現在台灣已成為活躍的民主社會；另外，台灣在經濟方面也有卓越的發展。

當初單身來台的沙蕩也在台灣遇到他的妻子。他特別用中文表示，「我相信因為我是台灣的女婿，我才有機會比較深入地進入這個社會、更了解台灣的文化」。

「台灣是一個很特別的地方」，沙蕩說，他對台灣的未來感到樂觀。他在台期間看到台灣面臨許多嚴峻的挑戰，但總有韌性、能安然度過，相信未來也會是如此。

外交部表示，沙蕩曾任「紐約時報」及「時代雜誌」駐台記者；他自2002年起，擔任台北市美國商會月刊「工商雜誌」總編輯，針對台灣商業環境進行評析，並身兼年度「台灣白皮書」（Taiwan White Paper）主編，對台灣的經貿政策提出諸多建言。（編輯：林孟汝）1081108