綠委競總成立 陳菊呼籲支持者把高雄贏回來

（中央社記者程啟峰高雄9日電）民進黨立委賴瑞隆小港競選總部、許智傑競選總部及邱議瑩美濃競選服務處今天紛成立。總統府秘書長陳菊呼籲現場熱情相挺的支持者「這次把高雄贏回來」。

「蔡英文、許智傑聯合競選總部」傍晚成立，陳菊、行政院副院長陳其邁、民進黨主席卓榮泰及前行政院長賴清德接力站台。現場人潮爆棚，展現許智傑基層動員實力。

陳菊傍晚因另有行程，中午先造訪許智傑競選總部，她推崇許智傑問政用心，在中央盡心盡力爭取地方預算「把他留在國會是高雄人之福」。

陳菊離去前接受媒體堵訪說，外界情勢雖一直在變，但對總統蔡英文團隊及台灣人民非常有信心，並呼籲大家珍惜台灣的自由民主，這是好幾代人的努力才有今天的成果，不管外在局勢如何變化，大家都要「心頭抓乎定」繼續支持蔡總統維護台灣的主權與安全、民主與自由。

陳菊上午也出席「蔡英文總統、賴瑞隆立委小港競選總部」成立大會，她致詞批評高雄市長韓國瑜當不到幾個月的市長，還沒有政績，就要代表國民黨選總統；她在市長任內尊重議會，總質詢時都讓各黨派議員質詢「問到飽」，不會有所逃避，反觀現在高市議員要質詢到韓國瑜卻很困難。

陳菊也向現場熱情相挺的民眾致歉，她說，去年市長選舉民進黨輸了，沒有完成接班，覺得很抱歉，呼籲鄉親「這次把高雄贏回來」。

另外，邱議瑩與總統蔡英文聯合競選美濃服務處成立大會暨園遊會下午在邱議瑩美濃服務處前廣場舉行，陳其邁、卓榮泰陸續到場相挺。

邱議瑩表示，時代在變，選舉活動也要有創意，她用年輕開放的心面對民眾；服務處規劃這場園遊會老少咸宜，除有長輩參與，也有不少年輕的大小朋友一起來玩，讓選舉活動不一樣，讓民眾體驗到滿滿的人情味。（編輯：黃世雅）1081109