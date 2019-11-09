台東小英姊妹會成立 劉櫂豪盼支持者當總統後盾

台東縣小英姊妹會9日正式成立，民進黨立委劉櫂豪 （右）出席致詞表示，做總統真的很辛苦，希望大家起成為蔡總統的最大後盾，給予最大幫忙。中央社記者盧太城台東攝 108年11月9日

（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東縣小英姊妹會今天成立，立委劉櫂豪致詞時說，今年3月隨總統蔡英文訪馬紹爾，看到總統行程滿檔，連吃飯的時間都沒有，真的很辛苦，希望支持者能當總統的最大後盾。

包括總統府秘書長陳菊、前台東縣長陳建年、總統府國策顧問張甲長、行政院顧問許志雄、立委劉櫂豪及500多名來自台東各界婦女都出席今天活動。

劉櫂豪致詞時說，今年3月隨總統「海洋民主之旅」到馬紹爾，心想總統最近因國政和民進黨的事情，心裡很煩，想和她互相勉勵和鼓勵。但總統秘書告訴他，總統只有短暫休息時間，於是趕緊把握時間見總統。

當隨扈打開門時飄來陣陣香味，隨後看到總統在吃泡麵。總統一邊招呼他，一邊吃泡麵，他瞄了一下旁邊的總統行程，看到行程滿滿，沒有吃飯的時間，中午只有30分鐘休息。

劉櫂豪說，當天下午總統要參加「太平洋婦女領袖聯盟會議」發表演說，所以很認真看演講稿，雖然在台灣已經看很多遍，但總統因為很珍惜每次和世界連結的機會，因此一遍又一遍很認真的看演講稿。

劉櫂豪提到，看到這一幕，只簡單說「總統加油，妳絕對不孤單，很多人都為妳禱告，很多人在支持妳，為台灣加油」。他說，當總統真的很辛苦，希望大家當總統的最大後盾並給予最大幫忙。

另外，陳菊致詞前接受媒體聯訪，有媒體問「藍營頻打她在高雄市長的負債問題」。她說，高雄縣市合併時，吳敦義和楊秋興分別在高雄縣市長任內，留給她新台幣1380億元債務，馬政府承諾縣市合併後要給的補助款，結果跳票。此外，她償還勞健保518億元，所以「先問他們留多少債給我，我還了多少債，這樣比較公道」，任內已達成零舉債，公道自在人心。（編輯：黃世雅）1081109