韓國瑜批民進黨政府像匈奴 柯文哲：廣告界奇才

針對國民黨總統參選人韓國瑜批評民進黨政府跟匈奴一樣掠奪完就走人的說法，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（中）10日表示「他實在是廣告界的奇才，成吉思汗也是匈奴呀」，他對此沒意見，反正就是政治口水。中央社記者王鴻國攝 108年11月10日

（中央社記者王鴻國新北10日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天對國民黨總統參選人韓國瑜批評民進黨政府跟匈奴一樣掠奪完就走人的說法表示，「他實在是廣告界的奇才，成吉思汗也是匈奴呀」。

柯文哲一早來到三重幫立委參選人李旻蔚助選，一一向重新橋下跳蚤市場攤商及民眾拜票，他接受媒體聯訪談到不分區名單時表示，民眾黨採海選方式向各方面徵才，比較沒有同溫層找人的缺點，但政治上仍講究團隊，彼此不認識仍待磨合，有待團隊運作。

至於北市勞動局長賴香伶是否列不分區，柯文哲說，她這幾天在思考。但被問到國民黨主席吳敦義列不分區立委名單的問題時，柯文哲不願表示意見。

柯文哲認為親民黨主席宋楚瑜參選總統的效果很難預測，但目前情報，宋楚瑜仍有8成機率可能參選。

媒體追問對韓國瑜形容民進黨政府跟匈奴一樣掠奪完就走人的說法，柯文哲笑了一下後表示，「老實講，他實在是廣告界的奇才，成吉思汗也是匈奴呀」，他對此沒有意見，反正就是政治口水。

被媒體問到前北市府發言人、蔡英文連任辦公室文宣群副執行長林鶴明不解柯文哲為何要罵民進黨的問題，柯文哲表示，不能說批評就是罵，這是民進黨最大心態，例如基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵到宜蘭等全部都說要做，只要智商超過70，一聽到就知道是在鬼扯。

媒體詢及民進黨立委參選人高嘉瑜和前總統陳水扁間對保外就醫等議題有不同意見的問題，柯文哲強調，扁案是政治問題，仍應政治解決。他並說，高嘉瑜是比較年輕的一輩，年輕一輩有年輕一輩的想法，用年齡來區分，台灣仍是兩個世界，有代溝上的思想差異。（編輯：李亨山）1081110