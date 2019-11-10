更多編輯台推薦新聞：
東奧主場館挖出187副骸骨 窺見江戶時代家暴
國際

東奧主場館挖出187副骸骨 窺見江戶時代家暴

早安世界》川普打臉北京 關稅角力為美中談判添變數
早報

早安世界》川普打臉北京 關稅角力為美中談判添變數

柏林圍牆倒塌30週年、12強中華隊晉級複賽...一週大事看這裡
生活

柏林圍牆倒塌30週年、12強中華隊晉級複賽...一週大事看這裡

專題／洪慈庸楊瓊瓔恐再對決 型男里長殺出搶攻票源
政治

專題／洪慈庸楊瓊瓔恐再對決 型男里長殺出搶攻票源

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
20年前一曲朋友結緣 印度代表夫婦與周華健相見歡
首頁 / 政治

韓國瑜批民進黨政府像匈奴 柯文哲：廣告界奇才

最新更新：2019/11/10 11:21
針對國民黨總統參選人韓國瑜批評民進黨政府跟匈奴一樣掠奪完就走人的說法，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（中）10日表示「他實在是廣告界的奇才，成吉思汗也是匈奴呀」，他對此沒意見，反正就是政治口水。中央社記者王鴻國攝　108年11月10日
針對國民黨總統參選人韓國瑜批評民進黨政府跟匈奴一樣掠奪完就走人的說法，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（中）10日表示「他實在是廣告界的奇才，成吉思汗也是匈奴呀」，他對此沒意見，反正就是政治口水。中央社記者王鴻國攝　108年11月10日

（中央社記者王鴻國新北10日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天對國民黨總統參選人韓國瑜批評民進黨政府跟匈奴一樣掠奪完就走人的說法表示，「他實在是廣告界的奇才，成吉思汗也是匈奴呀」。

柯文哲一早來到三重幫立委參選人李旻蔚助選，一一向重新橋下跳蚤市場攤商及民眾拜票，他接受媒體聯訪談到不分區名單時表示，民眾黨採海選方式向各方面徵才，比較沒有同溫層找人的缺點，但政治上仍講究團隊，彼此不認識仍待磨合，有待團隊運作。

至於北市勞動局長賴香伶是否列不分區，柯文哲說，她這幾天在思考。但被問到國民黨主席吳敦義列不分區立委名單的問題時，柯文哲不願表示意見。

柯文哲認為親民黨主席宋楚瑜參選總統的效果很難預測，但目前情報，宋楚瑜仍有8成機率可能參選。

媒體追問對韓國瑜形容民進黨政府跟匈奴一樣掠奪完就走人的說法，柯文哲笑了一下後表示，「老實講，他實在是廣告界的奇才，成吉思汗也是匈奴呀」，他對此沒有意見，反正就是政治口水。

被媒體問到前北市府發言人、蔡英文連任辦公室文宣群副執行長林鶴明不解柯文哲為何要罵民進黨的問題，柯文哲表示，不能說批評就是罵，這是民進黨最大心態，例如基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵到宜蘭等全部都說要做，只要智商超過70，一聽到就知道是在鬼扯。

媒體詢及民進黨立委參選人高嘉瑜和前總統陳水扁間對保外就醫等議題有不同意見的問題，柯文哲強調，扁案是政治問題，仍應政治解決。他並說，高嘉瑜是比較年輕的一輩，年輕一輩有年輕一輩的想法，用年齡來區分，台灣仍是兩個世界，有代溝上的思想差異。（編輯：李亨山）1081110

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（前右3）10日上午到三重，幫立委參選人李旻蔚（前右2）助選，一一向重新橋下跳蚤市場攤商及民眾拜票。中央社記者王鴻國攝　108年11月10日
台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（前右3）10日上午到三重，幫立委參選人李旻蔚（前右2）助選，一一向重新橋下跳蚤市場攤商及民眾拜票。中央社記者王鴻國攝　108年11月10日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報