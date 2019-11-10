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吳敦義是否列不分區 馬英九：吳會有智慧處理

最新更新：2019/11/10 11:24

（中央社記者王承中台北10日電）國民黨主席吳敦義是否列入不分區安全名單，前總統馬英九今天表示，他認為吳敦義應會很有智慧處理。對於國民黨總統參選人韓國瑜質疑潛艦國造，馬英九說，他任內就開始規劃。

吳敦義日前表示，不分區名單會以專業組為優先，、政治組則考慮以女性帶頭，若有適當機會，他可排在8到10名，但還在考慮中。外界關注吳敦義是否將自列不分區，文傳會主委程美華昨天證實，吳敦義有被推薦。

馬英九上午前往劍潭青年活動中心，出席張老師基金會50週年年會暨授證典禮，對於吳敦義列入不分區的議題，馬英九在離去前接受媒體受訪時說，「我想他應該會很有智慧的處理」。

此外， 馬英九在台上致詞時，韓國瑜的妻子李佳芬也抵達年會現場，馬英九在致詞結束後，離去前也主動向李佳芬握手。媒體詢問，兩人是否首次互動，馬英九則說，「這有什麼稀奇，我認識她20幾年了」。

媒體追問，怎麼看韓國瑜的副手人選，馬英九並未回應，在隨扈的保護下離去。

韓國瑜昨天在基隆出席「與青年有約」活動，談到在基隆市設「潛艦產業園區」及潛艦國造議題時表示，他持懷疑態度，政府應根據國防需求與自身能力量力而為。馬英九稍早表示，潛艦國造在他的任內就開始規劃。（編輯：林興盟）1081110

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