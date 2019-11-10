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林右昌陪洪慈庸市場掃街 有感選舉風氣不好

最新更新：2019/11/10 11:53

（中央社記者趙麗妍台中10日電）基隆市長林右昌今天陪同無黨籍立委洪慈庸市場掃街，林右昌有感選情風氣不好；他指出，有人投機、落跑，政務官、政務人員應把工作做好，不要心裡想著選舉。

洪慈庸爭取連任台中第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委一席，今天一早和林右昌先到大雅永興宮參拜，接著市場掃街，爭取菜籃族、攤販的支持。

掃街前，媒體問，日前國民黨總統參選人韓國瑜出席活動說林右昌「白白胖胖」，林右昌表示，當一個總統參選人不要一直耍嘴皮子，「我們是認真做事的人」。

選舉倒數，林右昌對選情有感指出，現在的選舉風氣不是很好，大家都很投機，選總統的人，市長當3個月就落跑，現還有落跑的副市長，身為政務官、政務人員應該把工作做好，不要心裡想著選舉，對老百姓不好，對城市的發展也不好。

林右昌也和洪慈庸分享他成功連任的秘訣，他表示，基隆市是傳統深藍的選區，但他在此次市長選舉得票數成長最多的是眷村地區，當市長就是當全市的市長，對各區付出不分藍綠、黨派。他稱讚洪慈庸是當台中市的立委，雖她的選區偏藍，但每張選票沒有顏色，對選民就是誠心誠意服務。

洪慈庸指出，她對選情很謹慎，抱以期待，台灣的情況大家很擔憂，台灣民主自由得來不易，面對中國步步進逼，很多民眾很害怕台灣下一步會變成香港。她呼籲，大家要團結拿出決心，讓國際看到，「台灣是想當台灣人的台灣，不是中國的台灣」。（編輯：方沛清）1081110

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