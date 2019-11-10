動員造勢不參加須請假 台船工會：幹部內規

（中央社記者程啟峰高雄10日電）總統蔡英文高雄競選總部16日成立，台灣國際造船公司企業工會一份動員出席活動通知單載明不參加要請假惹議。台船工會今天表示，這是行之有年的內規，僅限幹部，不約束會員。

台船工會一份參加16日蔡總統高雄競選總部成立大會活動通知單，不但要求理事會成員本人加眷屬3人（1+3）、幹部本人加眷屬2人（1+2）參加外，對無法參加者須填寫請假事由，還須另找代理人出席，這份通知單外流經網友轉載引起非議，有網友批「根本是把黑手伸進國企」。

台船工會理事長黃日進坦承工會確實有這項動員行動；他表示，工會理監事已通過力挺蔡總統連任，啟動輔選機制並付諸行動動員參加造勢活動，名正言順。

至於外界質疑的不參加造勢活動要請假一事，黃日進指出，這是工會對幹部的內規，但請假只要口頭請假，不硬性規定要填寫假單，如果不參加又不請假者就送工會紀律委員會處置。

他進一步指出，這項不參加造勢活動須請假的規定僅限於幹部，一般會員則不受約束。台船工會現有幹部180多人，會員有2500多人。

黃日進表示，台船工會自前幾屆起，每遇選舉皆召開理監事會決議支持人選並予以聲援。工會長期以來都是工會自主，且經過全體理監事會成員無異議通過在案，但付諸行動動員參加造勢都僅限於工會幹部成員，對會員則是開放他們自由參加。

台船工會並發表聲明指出，工會支持的人選不分黨派，這次之所以支持蔡總統，是因為蔡總統上任後全力支持台船的重大建設，尤其是潛艦國造、風電等重大影響台船營運的業務，所以基於照顧台船人的前途，工會全力支持蔡總統連任。（編輯：黃世雅）1081110