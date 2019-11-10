說完匈奴 韓國瑜再批民進黨靠抹黑得選票

（中央社記者程啟峰高雄10日電）國民黨總統參選人韓國瑜批評民進黨政府跟匈奴一樣，掠奪完就走人的說法惹議。他今天再批評民進黨靠抹黑得選票，並直指還有「5顆抹黑韓國瑜的核彈」將引爆炸死他。

韓國瑜下午在國民黨高雄市黨部出席高雄市競選總部幹部授證大會與黨籍8名高雄市立委參選人同台造勢，會後接受媒體聯訪時做以上表示。

韓國瑜說，自己批評民進黨執政像匈奴的說法是要呼籲各界要注意緊盯民進黨執政，是不是把執政跟掠奪畫上等號，如果一個執政黨內心是想掠奪台灣人民、國家及社會的資源，這對台灣帶來的傷害是非常重的。

韓國瑜表示，民進黨執政3年半來讓我們傷心，覺得很多民進黨支持者內心也受到傷害，花這麼多力氣把選票給了民進黨，但3年半的執政帶來這麼多貪污腐敗案件、這麼多派系分贓、這麼多錯誤的政策，呼籲民進黨支持者再把眼睛擦亮，看清這一點。

針對台船工會發通告動員參加總統蔡英文高雄市競選總部成立造勢場合，韓國瑜表示，已接到訊息；他話鋒一轉指出，其實可以看得很清楚民黨執政無方、執政沒有辦法，選舉一到就抹黑對手，現在又有5顆「核彈」在等著他。

韓國瑜說：「民主政治如果是當治理國家沒有辦法的時候，直接抹黑對手來獲得選票，這健康嗎？」還是好好執政讓人民幸福、百姓安居樂業來獲得選票，希望台灣人民擦亮眼睛。

韓國瑜下午回國民黨高雄市黨部出席高雄市競選總部幹部授證大會致詞時砲火全開批評蔡總統執政3年來講話嚇死人，做出來的事情笑死人。

韓國瑜並表示，自己競選口號「台灣安全、人民有錢」要達成這個目標，有時要總統與行政院長分工，總統負責台灣安全，行政院長負責讓人民有錢，有時則是要雙方合作。（編輯：黃世雅） 1081110