高雄藍營造勢 韓國瑜母雞帶小雞

（中央社記者程啟峰高雄10日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天返回高雄連跑3個行程，其中在國民黨高雄市黨部競選總部幹部授證大會上，與多名黨籍高市立委參選人同台造勢，「母雞帶小雞」展現藍營團結氣勢。

韓國瑜下午在全場「凍蒜」聲中進場，現場人手一支小國旗，頓時整個會場旗海飄揚。他詞表示，今天感覺像是回到家，雖然自己變得又黑又瘦又禿，但看到好多民眾來迎接時，眼神都充滿期待，讓他深切感覺到「民心思變」。

「每天看新聞，只要有提到高雄，我都會特別看一下」，韓國瑜透露，在外地跑傾聽之旅行程時，每天都在想著高雄，關切「高雄該推的建設有沒有在做？高雄有沒有越來越好？」並跟3名副市長時刻保持聯繫，包括之前看到高雄市議員在議會受傷，「我的臉感覺都痛起來了」。

韓國瑜表示，民進黨治國不行，只要一到選舉，就是各種抹黑，這個團隊一直在掠奪我們子孫的資源，「用這麼多錢蓋蚊子館、為何不拿來投資下一代的孩子？」韓國瑜喊話，要大家把心中的小牢騷、小矛盾都拋開，全力支持高雄提名的8名國民黨立委參選人，「我們有信心，我們走在正確的方向跟道路上」。

韓國瑜分別為高雄市競選總部主委、高雄市議長許崑源、後援會總會長黃啟川、顧問團總團長洪俊德，以及高雄市競選總部總幹事莊啟旺授證。

韓國瑜活動後接受媒體聯訪表示，今天回高雄不是「回防」，而是高雄市黨部的安排；除感謝高雄市各界對他的厚愛，也感謝高雄市民對8名黨籍立委參選人的支持，所以特地趕回來。

韓國瑜隨後轉往高雄大使命教會參加基督教祈福活動，受到教友熱烈歡迎，傍晚到高雄漢來大店出席海內外醫療界挺韓國瑜競選總統暨立委選舉後援會成立大會，與國民黨主席吳敦義、支持者同台造勢。

吳敦義致詞時表示，要鄭重拜託大家，明年1月11日要翻轉台灣現狀，讓高雄、讓台灣、讓中華民國更好。每個人都有寶貴的3張選票，吳敦義呼籲，第1張票投給韓國瑜、讓韓當選總統；第2張選票，投給國民黨提名的立委，讓立委席次全壘打；第3張選票，則投給中國國民黨。（編輯：黃世雅）1081110