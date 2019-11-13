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馬韓批政府能源政策錯誤 蔡陣營拿數據反駁

最新更新：2019/11/13 20:17

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統馬英九及國民黨總統參選人韓國瑜今天同台，批評民進黨能源政策錯誤。總統蔡英文連任辦公室提出數據反駁，包括，再生能源發電量，蔡政府執政3年增加21.4億度，已經接近馬政府執政8年成果。

蔡總統競選連任辦公室指出，馬英九自豪再生能源發展條例、溫室氣體減量與管理法，都是在國民黨執政時立法的，卻選擇性遺忘真正關鍵再生能源發展的相關立法，例如，再生能源發展條例、電業法，是在蔡總統上任後才完成修正。

蔡總統競辦表示，蔡政府執政短短3年期間，再生能源裝置容量增加1916.8MW，超過馬政府執政8年總增加量，平均每年增加638.9MW，是馬政府的3.4倍；即使從再生能源發電量來看，蔡政府執政3年增加21.4億度，已經接近馬政府執政8年成果21.8億度，平均每年增加7.1億度，是馬政府2.7億度的2.6倍。

蔡總統競辦說，執政團隊歡迎最嚴格的監督與批評，但國民黨既然曾經執政，相關的討論就應該基於事實；再生能源的發展，過去3年來為台灣爭取可觀的國際投資，帶來產業發展的機會與相關產業的發展潛力。

蔡總統競辦指出，蔡總統上台後，全球一流的離岸風電廠商紛紛來台灣投資。事實勝過雄辯，昨天蔡總統出席海洋風電的啟動儀式，不僅是國際廠商紛紛感謝政府推動綠能的決心，也有6位駐台代表出席，甚至國民黨執政苗栗縣副縣長、以及國民黨籍立委陳超明都到場支持，和只會空談的馬英九大不相同。（編輯：謝佳珍）1081113

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