不分區立委提名傳卡游 卓榮泰:討論不涉個人問題

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北13日電）民進黨今天提出34席不分區立委名單，將交由明天中執會討論。對行政院長蘇貞昌反對前行政院長游錫堃列不分區政治組第一名，黨主席卓榮泰說，討論過程不涉及個人的問題，提名過程也不涉及未來國會自主事項，包括國會領袖選舉。

民進黨今天下午召開中執會，原預定通過不分區立委提名名單，中執會從表定的下午1時30分，延至下午3時，會議召開約40多分鐘後，由於不分區提名作業仍在進行，經中執委同意，中執會休息至明天上午11時30分繼續召開。

歷經多次會議，民進黨不分區立委提名委員會今天從下午4時開會開到約晚間8時30分，近4個多小時交換意見。名單歷經立委蘇震清提名風波、卡游之說、院長保衛戰、下屆屏東縣長之爭提前開打等等爭議，34席民進黨不分區立委名單晚間大致底定。蘇嘉全、蘇震清叔侄未排入名單，將由屏東地區與中執會討論後共同決定1席名額。

外傳身兼提名委員會委員的行政院長蘇貞昌不贊成將游錫堃列為政治組第一名，因此「卡游」傳聞四起，卓榮泰晚間受訪表示，一開始討論，還沒講到人名的時候，方向是從多元管道找到專業的人擔任不分區，提名過程不牽涉到未來國會自主相關事項，包括人事的問題（如立院龍頭等）。

卓榮泰說，提名委員會一開始討論時，對國會領袖或重要人士是否應該領頭或是帶領大家衝票，有不同解釋，討論過程都不牽涉到個人的問題。為何又將游錫堃從原本不分區排名第14名改列政治組第一名、整體名單排名第8，有很多轉折，包括現任立法院長蘇嘉全的連任意願等等，才又回頭討論排名的問題。

他進一步說，將游錫堃排列政治組第一名就是很清楚告訴社會，希望游錫堃具有帶頭作用，他以2016年蘇嘉全列不分區立委為例表示，蘇嘉全排列第9名，也是政治組的第一名，前八名也是包括原住民與其他專業團體。

卓榮泰表示，蘇嘉全一再表達放棄連任的意願，提名委員會當然要尊重，34席不分區立委名單目前沒有蘇嘉全；至於，因選區調整導致屏東區域立委少1席，要以不分區立委彌補一事，卓榮泰表示，希望屏東再做協調，交由明天中執會決定。

黨內人士說，這次名單的特色是年輕化，洪簡廷卉、洪申翰都只有34歲，此外，還有多元，從原住民到新住民，專業領域的多元與族群的多元都是這次的特點。

黨內人士說，這次民進黨與社民黨合作，范雲接受邀請，加入不分區，會成為民進黨黨員。

所謂「卡游」一事，黨內人士表示，蘇貞昌表達不是針對個人，不是對派系，也沒有要推任何自己派系或屬意的人，只是站在國會運作以及爭取政黨票、發揮最大實力上，他提出一些意見。當然每個人看法不同，今晚大家花更多時間討論後，達成結論。

黨內人士說，各派系維持最基本一位的推薦人選；在14席安全名單之後，還有作家焦鈞、牧師歐蜜偉浪、律師張菊芳、中正大學社會福利學系教授呂建德、也有來自民進黨團代表王貴蓮、民進黨中央代表楊懿珊。

民進黨不分區立委名單分別是：1原住民代表洪簡廷卉、2新住民代表羅美玲、3綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰、4前社民黨召集人范雲、5立委吳玉琴、6立委邱泰源、7立委周春米、8前行政院長游錫堃、9立委柯建銘、10立委管碧玲、11前新北市議員沈發惠、12媒體人林楚茵、13立委蘇震清不列，留給屏東由地方和中執會決定；14台商代表游萬豐、15立委施義芳。（編輯：紀淑芳）1081113