不分區名單惹議 國民黨桃園台中市議員籲調整

桃園市議會國民黨團執行長徐玉樹（左5）表示，不分區名單是一個帶頭衝刺非常重要的象徵意義，呼籲黨中央調整不分區立委名單。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年11月14日

（中央社記者吳睿騏、趙麗妍桃園14日電）桃園市議會國民黨團今天公開呼籲黨中央調整不分區立委名單，並指名單一公布，許多議員服務處的電話幾乎被打爆，黨團執行長徐玉樹更直言對於黨主席吳敦義特別有意見。

桃園市議會國民黨團下午召開「籲請國民黨中央調整不分區立委名單以符合社會期待與人民認可」記者會，吸引10多名黨籍市議員及中央委員參加。黨團執行長徐玉樹就直言，「對於黨主席把自己放在名單裡面特別有意見」。

徐玉樹指出，吳敦義貴為國民黨主席，已經是黨最高的領導中心了，還會在乎不分區席次，如果吳敦義的名字放了周杰倫或五月天的話，相信全國會振奮，但要拜託最令人敬重的吳敦義不要自我感覺良好，不分區名單是一個帶頭衝刺非常重要的象徵意義，對於拉抬選情必須要重新思考。

市議員詹江村也表示，許多國民黨市議員服務處的電話幾乎被打爆，國民黨在不分區名單內塞進吳斯懷及邱毅，這2人很爭議的統派代表性人物進來，許多民眾都無法接受，希望黨中央相忍為國，也期望名單真的要調整，不要讓國民黨挨打，議員們也不想因為這樣被抹紅。

國民黨中央委員也是桃園市議員黃敬平說，希望吳敦義展現戰力，在不分區立委名單的排名退後至14、15名，唯有立院席次過半，吳敦義才有機會擔任立法院長。另外，也要有一些青年、弱勢、新住民、勞工、原住民、客家族群幾個符合社會期待的亮眼代表放在安全名單內，才能符合人民真正的期待。

黃敬平指出，若國民黨在明天的臨時中常會沒有作懸崖勒馬的最後調整，全國各縣市的中央委員都已私下聯絡好，16日早上會參加三中全會行使不同意權。

除了桃園市議員外，國民黨台中市議員、台中第4選區（西屯、南屯）立委參選人黃馨慧今天也召開記者會表示，國民黨應該要世代交替，沒有非誰不可，黨主席吳敦義應廢除萬年中常委，並退出不分區名單，全民才會感動國民黨的改變。（編輯：李錫璋）1081114