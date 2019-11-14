范雲：放棄個人選舉成敗 接受民進黨不分區邀請

（中央社台北14日電）民進黨不分區排名第3的社民黨前召集人范雲今晚表示，這不是一個容易的決定，幾番思考後，她相信這是對台灣，以及她深耕的大安區最好的決定，因此，她決定接受民進黨的不分區立委邀請，共同為2020主權派在國會過半的目標而努力。

范雲晚間在臉書發文表示，她從2016年在大安區與國民黨候選人最小差距落敗之後，一直蹲點深耕大安。「我知道，我是翻轉大安區最有可能的候選人」，然而，近期香港的情勢與中國共產黨對台灣的日益進逼，讓她必須放下個人選舉的成敗。

她說，前天晚上，她整夜難眠，因為香港中大是她曾經擔任過客座教授的地方，她的中大朋友在烽火爭戰的現場發文說：當了17年教授，前天是最無力的一天。想保護學生，卻無能為力。

范雲指出，希望作為台灣人，不要等到那一天。在還有能力守護已經擁有的自由時，一定要用盡全力。看著香港年輕人前仆後繼的犧牲，如果還掛記著個人小小的政治利害，真的會慚愧。

范雲說，她的人生到現在，不曾為了利益、權位，放棄過自己設下的目標。只是這一次，為了打一場團結才能共同守護台灣的選戰，她必須說服自己放棄。為了台灣的明天，真的必須放下小我，集結最大的力量，全國團結對抗，才有可能抵擋中共在國際上的羞辱，對國內的金錢收買，以及不斷地武力叫囂。

她認為，2020年產生的國會將是關鍵。新國會的組成，將決定台灣願不願意拒絕中共的能力，有沒有能力擋住中共的滲透。

范雲說，現在的國民黨，完全不可信任。國民黨所推出的總統參選人韓國瑜，早已背棄國民黨曾經的反共傳統，在還是市長的時候就已經走進了中聯辦。

因此，范雲表示，她給自己新的目標，在國會堅守台灣的民主與自由，進入國會後，她會跟主權派一起推動性別平權、勞動權益、轉型正義，以及為了深化民主而重起的修憲工程。

范雲說，她非常明白政治一定要妥協，她對自己的期許是，無論在什麼樣的情況下，都能盡力做出最少的妥協，將理念轉化成最大的成果。

范雲並說，要感謝大安區在地支持她的朋友過去3年對她的支持，她的大安服務處會在最快時間內成立，大安區將會多一席立委。（編輯：楊凱翔）1081114