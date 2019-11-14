外媒：韓國瑜支持香港全面民主

（中央社台北14日綜合外電報導）美聯社報導，親中的台灣國民黨總統候選人韓國瑜今天舉行外媒座談會。他促請香港實施普選，作為遏制多個月來反政府抗爭的最佳方法。

美聯社報導，韓國瑜告訴記者，台灣是一個榜樣，顯示如何可能在沒有重大改變國家認同的情況下，轉型為全面民主。

韓國瑜表示，香港情勢的政治癥結是，香港人民對港府的領導打問號，認為代表性不足。儘管北京堅決反對，但藉由實施雙普選，這個問題將能輕易解決。

美聯社指出，韓國瑜的言論與明年1月11日總統大選對手、現任總統蔡英文沒有太大差異。蔡英文拒絕承認台灣是中國的一部分，北京試圖在政治上孤立她。

報導提及，蔡英文政府呼籲香港政府進行改革，並與政治反對者展開對話，經常受到北京猛烈抨擊。相較之下，韓國瑜為九二共識背書。九二共識同意台灣是中國的一部分，但堅持一中各自表。

韓國瑜表示，九二共識是兩岸互動的最佳基礎。韓國瑜促請蔡英文基於純粹務實考量，也接受九二共識。

然而，韓國瑜今天在台北的外媒座談會上，記者詢及他的「一個中國」概念是否與中國國家主席習近平的概念相同，韓國瑜未直接做出回應。

此外，韓國瑜也不接受指稱他是北京偏愛候選人的標籤。韓國瑜反駁說，執政民進黨官員也與中國有所互動。

韓國瑜起初獲得熱情選民激增支持，但他在最近民調上幾乎都落後蔡英文。相較於他從選民感受到的溫暖，韓國瑜形容那些民調「冰冷」。

韓國瑜指稱，這次大選將是對蔡英文過去4年表現的公投。他攻擊蔡英文與中國陷入僵局，以及持續遲緩經濟成長與薪資凍漲。

他表示：「如果台灣2300萬人感到不快樂，或甚至感到苦惱與焦慮，敬請投票給韓國瑜。」（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1081114