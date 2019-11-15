民眾黨不分區延後公布 柯文哲：待中央委員簽字

（中央社記者吳柏緯台北15日電）台灣民眾黨原定今天公布不分區立委名單，昨晚緊急喊停，引起議論。黨主席柯文哲今天表示，名單已經大致底定，但必須經過中央委員會簽字通過，才符合政治程序。

隨著大選腳步逼近，各政黨的不分區名單陸續出爐，不過台灣民眾黨原定今天上午舉行記者會，公布不分區名單，卻臨時喊卡。外界質疑是否與鴻海集團創辦人郭台銘的人馬同時出現在民眾黨與親民黨的不分區名單中有關。

柯文哲今天上午出席公開活動時被問到不分區名單延後公布的問題時表示，台灣民眾黨的不分區名單已經大致底定，但還是要依照程序，必須經過中央委員會開會、委員簽字通過，才符合政治程序。

媒體追問，外傳民眾黨內有人不滿郭台銘兩邊押寶，因此可能會調整郭台銘幕僚高虹安的不分區排序。對此，柯文哲表示政治講求誠信、說話算話，因此不會有這樣的情況。

媒體接著詢問，對於勞動局長賴香伶名列民眾黨不分區第1名，黨內似乎有些不滿的聲浪，柯文哲是否會力挺。對此，柯文哲表示，世界上每天都會有不同的聲音，所以乾脆就在中央委員會討論這份名單、委員簽字，然後再對外公布。他也強調，第1名是賴香伶，這件事情到目前為止沒有變。

至於外傳新光人壽副總經理吳欣盈也名列民眾黨的不分區名單之中，柯文哲僅表示，名單出爐後大家就知道了。（編輯：林興盟）1081115