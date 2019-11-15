賴清德：副手人選是總統提名人的權力

前行政院長賴清德（右）15日訪視高雄市私立偉恩老人長期照顧中心時受訪表示，民進黨有個傳統，就是副手人選一定是總統提名人的權力，這屬總統權力，總統會對外公布；現在他最重要的工作就是輔選。中央社記者程啟峰高雄攝 108年11月15日

（中央社記者程啟峰高雄15日電）外界關注「蔡賴配」是否成局，前行政院長賴清德今天表示，副手人選是總統提名人的權力，總統會對外公布，目前他最重要的工作就是輔選。

賴清德下午陪同民進黨立委劉世芳訪視高雄市私立偉恩老人長期照顧中心，媒體追問總統大選「蔡賴配」相關問題。

賴清德指出，民進黨有個傳統就是副手一定是總統提名人的權力，總統會對外公布；目前他最重要的工作就是補選，未來有機會的話，一定努力解決台灣人口老化的問題。

賴清德由劉世芳陪同，一一向院跟長輩握手寒暄，並懇請大家支持劉世芳。

劉世芳對「蔡賴配」樂觀其成，她說，賴清德來高雄輔選好幾次，非常受歡迎；未來不管是少子化或是高齡化問題，都要靠有為的政府，所以「蔡賴配」是可以期待的，而且她相信在不到48小時內大家的期待就不會落空。（編輯：唐聲揚）1081115