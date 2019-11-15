運用醫學專長協助提升長者照顧 役男獲表揚

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）內政部役政署今天舉辦績優役男表揚大會，共有104名績優役男及16個用人單位獲獎；獲獎役男包括鄭幼毅、梁祐輔、賴建儒，他們運用醫學相關專長，協助設計課程，提升對社區長者的照顧。

內政部今天於新竹市舉辦績優役男表揚大會，政務次長陳宗彥出席頒獎。內政部發布新聞稿表示，陳宗彥肯定替代役男在履行兵役義務時，也能結合所學回饋社會，為台灣帶來正向的改變。

內政部指出，這次獲獎役男有的投入社福照護，有的在研發及產業界為國家經濟發展而努力。例如，在台南市歸仁區公所服役的鄭幼毅、梁祐輔、賴建儒等役男，運用醫學相關專長，不僅協助設計健康促進照護課程，更媒合醫院、學校，將可用資源無償投入社區長照據點，讓更多社區長者獲得周全照顧。

在中華電信服研發替代役的林展慶協助公司研發及設計多套系統，包括行動訂單系統、預購登記系統與企業BSS等多項物聯網與金融科技技術，並取得專利。

獲獎役男還包括在中央研究院資訊科技創新研究中心服研發替代役的楊安傑。楊安傑參加2019 DEFCON CTF國際資安賽，獲得亞軍，讓台灣資安軟實力在國際舞台大放異彩。

內政部表示，完善的替代役制度須藉由服勤單位與役男間的密切配合，才能彰顯服務效能，共創雙贏；期盼各機關及役政單位能繼續提供良善的服勤環境，並期許役男持續發揮所學，回饋社會。（編輯：蘇志宗）1081115