台商韓粉憂選情 籲國民黨提專業不分區名單

（中央社記者張淑伶上海15日電）國民黨不分區立委名單備受爭議，由大陸台商組成的「韓國瑜之友世界聯合會（瑜友會）」今天聲明，要求一份能代表專業和價值的不分區名單，否則是在「幫韓國瑜的倒忙」。

這份聲明表示，國民黨不分區名單「是在幫倒忙、開倒車」，不分區立委名單應是能涵蓋社會各個專業、體現國民黨立黨價值、給予年輕世代希望，但「只看見了利益分贓、權謀計算、裙帶關係」。

聲明呼籲國民黨主席吳敦義站在大局的立場，把國民黨的勝選當作最要緊的事，給出一份代表專業、價值、未來的不分區名單，「給台商一點尊重，給專業一些溫暖，給年輕人一點希望」。

國民黨13日公布不分區立委名單，引發內部批評及外界質疑後，今天召開臨時中常會，重新調整不分區立委名單。

「瑜友會」會長程家昌告訴中央社記者，調整過後的不分區名單在安全名單內納入了青年、「好很多」，但其他部分沒有太大調整，不少會友對於韓國瑜推薦的國民黨台南市黨部主委謝龍介排名往後，尤其不滿。

「瑜友會」由大陸台商在3月15日組成，力挺國民黨總統候選人韓國瑜能在明年1月贏得大選。據了解，「瑜友會」目前在大陸的社群平台微信共有2個群組，約720人。

國民黨最終不分區立委名單將經中常會通過，並在16日由中央委員行使同意權後定案，18日起至中選會登記。（編輯：林克倫）1081115