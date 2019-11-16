謝龍介：若國會要靠韓粉才能過半 考慮退出不分區

國民黨中常會15日通過調整後的不分區立委名單，台南市黨部主委謝龍介從原本11名往後列在15名。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北16日電）國民黨今天召開中央委員會第三次全體會議，將針對不分區立委行使同意權。遭列15名的台南市黨部主委謝龍介今天表示，很多朋友建議他退出不分區，如果國會一定要靠韓粉才能過半，讓他思考兩天。

國民黨中常會昨天通過調整後的不分區立委名單，國民黨主席吳敦義從原本的第10名往後列為14名，但謝龍介卻從原本11名往後列在15名。

中央委員連勝文在臉書發文表示，他非常支持謝龍介，無法理解為什麼以他的戰鬥力，會被排在15名，永遠在吳敦義後面一名。國民黨不能夠自絕於年輕世代之外，更不能讓民眾覺得這個黨與其他台灣政黨一樣，都只是糾結於個人利益，卻忘了國民黨存在最重要的目的，是要為國家的未來而奮鬥。

國民黨中全會今天安排不分區立委被提名人進行政見發表一分鐘，在最後一刻趕到現場的謝龍介表示，很光榮黨把他擺在國會實質過半、能幫助國民黨總統參選人韓國瑜的位置。

謝龍介說，很多朋友、韓粉勸他退出不分區，他希望能考慮兩、三天，黨的誠信和互信很重要，黨也要講道義，大家要共同承擔。

謝龍介說，他已經宣布明年大選後將參選黨主席，黨需要改造，但他也說，吳敦義確實很辛苦，他在南市黨部籌款，知道黨中央辛苦。

但謝龍介強調，如果國會一定要靠韓粉才能過半，他需要思考兩天。（編輯：紀淑芳）1081116