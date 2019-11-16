游錫堃：2020台灣關鍵戰 立院龍頭國會自主

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）前行政院長游錫堃今天表示，總統蔡英文邀請他參加不分區立委名單，2020年大選是台灣永續發展的關鍵戰役，國會過半也很重要，未來立法院長人選應該由國會自主，讓黨團決定。

游錫堃今天上午受邀參加財團法人台灣亞太發展基金會主辦的「守護、再造美麗台灣」論壇，會前接受媒體採訪。

媒體問及游錫堃臉書內容，他指出，2020大選是台灣永續發展的關鍵戰役，「役勝民主存，役敗台灣亡」，尤其是看到現在香港反送中運動被血腥鎮壓，大家心裡都很不忍，西藏也被迫害，新疆人民也被監禁超過100萬人，台灣大家都對相關迫害深有同感。

游錫堃表示，「若現在能做還不做」，用選票守護台灣，就像香港在1980年代到1990年代期間，大部分菁英想要回歸中國，以至於香港這一代受苦，以香港的例子可以了解，台灣這次大選是關鍵之役，還好台灣還是民主自由的國家，若變成「一國兩制」、成為中國的一部分，「那就慘了」。

游錫堃透露，蔡總統邀請他參加不分區立委名單、希望他擔任職務時，他欣然接受。

媒體詢問總統是否希望游錫堃角逐立法院龍頭，游錫堃表示，國會自主，未來民進黨在立法院長的人選應該尊重黨團。他說，先協助大選「抗中保台」能夠勝利，未來國會的領導人才應該由國會自主，讓黨團決定。

媒體揣測民進黨不分區名單是否有行政院長蘇貞昌卡游錫堃的問題，游錫堃今天指出，現在是民主政治，大家可以有自己的意見，蘇貞昌也是提名委員會的委員，可以表達意見，應該尊重，蘇貞昌也是站在國家、台灣和黨的立場講話，「不覺得有卡誰的問題」。

游錫堃重申，2020年總統大選非常重要，國會過半也很重要，他會全力以赴，未來若成為立法委員，會盡到立委的本分，更進一步的方向，尊重黨團的決定。（編輯：郭萍英）1081116