國民黨不分區立委提名 柯文哲：又老又紅

（中央社記者沈如峰、陳朝福宜蘭縣16日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，中國國民黨的不分區立法委員提名名單「又老又紅」，與社會脫節；行政院副院長陳其邁說，國民黨名單換湯不換藥，民眾自有公評。

國民黨上午召開中央委員會第3次全體會議，行使不分區立委名單同意權，僅列在17名的前大陸委員會副主任委員張顯耀不同意票106票、超過出席人數過半，將取消提名。

柯文哲上午前往宜蘭縣南方澳各廟宇參拜時接受媒體聯訪表示，國民黨名單「又老又紅」，與社會脫節；民主進步黨是派系決定，但提名應著重與社會更多連結、多元與專業。

至於國民黨副總統參選人張善政稱政黨票投他黨說法延燒，恐遭黨紀處理，但外界質疑張善政是無黨籍，黨紀根本罰不到；柯文哲表示，以國民黨主席吳敦義立場，打電話私下講一下就好，「何必這樣好像出言恐嚇」。

此外，陳其邁在高雄市出席美濃白玉蘿蔔還有好豆季活動接受媒體聯訪表示，國民黨名單內有到中國聽訓的退將和支持香港暴警打學生人士，政黨提名還是要兼顧主流社會一些想法，如果提名意識形態相當濃且支持統一的人，可能背離一般民眾主流社會想法，也可能是要拉攏極端選民和特定統派團體的不同策略考量，但這超出他的理解範圍。（編輯：李明宗）1081116