韓國瑜房產爭議 蔡總統：應讓民眾沒有質疑空間

總統蔡英文（前排左3）16日在台北出席「2020蔡英文總統連任全國醫事人員後援會」成立大會，與醫事人員合影留念。中央社記者裴禛攝 108年11月16日

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）關於國民黨總統參選人韓國瑜房產爭議，總統蔡英文今天表示，要不就是因為準備不周全，不然就是刻意隱瞞一些事情；作為總統參選人，韓國瑜必須把事情說清楚，讓民眾沒有質疑的空間。

韓國瑜日前被爆購買南港豪宅，遭質疑為假庶民，韓國瑜競選辦公室昨天公布韓國瑜夫婦買賣房產的詳細資訊，要求以同樣標準，請蔡總統公布房產資訊。韓辦並質疑國家機器在背後運作。

對於外界質疑韓國瑜少報坪數，蔡總統今天出席「總統蔡英文連任全國醫事人員後援會」成立會前受訪表示，相關資料的公布還是要謹慎、要讓民眾沒有質疑的空間，「要不是因為他準備不周全」，不然就是刻意要隱瞞一些事情；總統呼籲，作為總統參選人，必須要把事情說清楚。

對於韓陣營要求蔡總統也公布相關資料，總統回應表示，在她過去擔任公職期間，就已經申報過相關資料，有關土地的交易，並沒有炒作的問題。上次選舉時，國民黨就提出過，當時也都有解釋清楚，「無效的質疑，可以不必了」。

此外，民進黨日前通過不分區立委名單，前行政院長游錫堃列民進黨不分區立委安全名單第7名，外傳將角逐立院龍頭。對於行政院長蘇貞昌「卡」游錫堃的傳聞，蔡總統表示，這是過度解讀，之前有關不分區名單剩下一些問題需要溝通，「所以到我那裡去溝通」，蘇貞昌公務繁忙，所以沒有邀請他參加。

總統也說，整個過程中，蘇貞昌沒有特別堅持什麼事情，蘇、游兩人都是資深前輩，有自己的想法，但都是本於大局著想，沒有所謂私人的問題。

關於游錫堃角逐立院龍頭的議題，總統指出，希望在不分區名單有資深的政治人物參與其中，希望未來民進黨團決定立法院院長人選時，多一點的選項。至於立法院長的人選，是立院黨團要決定的事情。

對於國民黨不分區立委名單列入退將吳斯懷、前警大教授葉毓蘭等人引發爭議，總統表示，國民黨不分區名單是國民黨的家務事，不過，她要提醒，對國家忠誠或是對民主的詮釋讓社會大眾有疑慮的話，國民黨還是要慎思。

另外，蔡總統競選連任，外界關注公布副手的時機，總統回應表示，「有進一步的發展」，會儘速通知大家。（編輯：郭萍英）1081116