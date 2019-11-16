更多編輯台推薦新聞：
台東2千年前失落時空 在上里遺址找到
生活

台東2千年前失落時空 在上里遺址找到

影片／滅火器與林夕合作 譜新曲雙城記撐香港
娛樂

影片／滅火器與林夕合作 譜新曲雙城記撐香港

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

選情分析／高雄3選區 藍綠雙雌糾纏拚突圍民眾黨成關鍵
政治

選情分析／高雄3選區 藍綠雙雌糾纏拚突圍民眾黨成關鍵

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蔡賴高雄同台造勢 賴清德：捍衛主權支持蔡總統

最新更新：2019/11/16 19:08
民進黨力拚2020勝選，總統蔡英文（前右2）與前行政院長賴清德（前左2）16日晚間在高雄市競選總部成立大會上同台，並和行政院長蘇貞昌（前右）、副院長陳其邁（前左）攜手造勢。中央社記者董俊志攝　108年11月16日
民進黨力拚2020勝選，總統蔡英文（前右2）與前行政院長賴清德（前左2）16日晚間在高雄市競選總部成立大會上同台，並和行政院長蘇貞昌（前右）、副院長陳其邁（前左）攜手造勢。中央社記者董俊志攝　108年11月16日

（中央社記者溫貴香、王淑芬高雄16日電）總統蔡英文明天將宣布副手由前行政院長賴清德出任，蔡賴兩人晚間在高雄同台，賴清德致詞表示，絕對不要一國兩制，這場選舉定位就是捍衛台灣主權，絕對不做第二個香港、西藏，明年要投票支持蔡總統。

總統蔡英文高雄市競選總部今天下午成立，競總成立活動下午3時50分開始，總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌及副院長陳其邁等人都出席，百工百業後援會代表出席，壓軸戲總統與賴清德同台，支持者熱情沸騰高喊蔡英文凍蒜。

賴清德致詞表示，今天放下手中重要的工作聚集在此都是為了台灣，為了台灣打拚，這一場選舉就是為台灣之戰，這些年來台灣人感受很深，中國不擇手段處處打壓台灣，包括挖台灣的邦交國、不讓台灣參加世界民航組織、連世界衛生組織也不讓台灣參加，連美國都看不下去。

總統蔡英文高雄市競選總部成立大會16日登場，晚間前行政院長賴清德（前）先行抵達會場，現場氣氛熱絡。中央社記者董俊志攝　108年11月16日
總統蔡英文高雄市競選總部成立大會16日登場，晚間前行政院長賴清德（前）先行抵達會場，現場氣氛熱絡。中央社記者董俊志攝　108年11月16日

賴清德說，今年1月2日中共領導人習近平提出習五點，九二共識沒有中國國民黨所謂「一中各表」的空間，台灣只有一條路可走就是一國兩制。

賴清德表示，絕對不要一國兩制，這場選舉定位就是捍衛台灣主權，絕對不做第二個香港，也不答應與中國簽訂協議解決兩岸問題，中國是要表面和平要併吞台灣，我們拒絕當第二個西藏。明年1月11日選舉投票一定要進入投票所，支持蔡總統，捍衛台灣主權。

「新的沒來不知道舊的好」，賴清德表示，總統要當選，國會要過半，高雄與台南兩個民主堡壘，立委要全贏、民主聖地要全贏。（編輯：黃國倫）1081116

總統蔡英文（前中）高雄市競選總部成立大會16日登場，前行政院長賴清德（前左3）到場與蔡總統同台造勢，總統府秘書長陳菊（前右2）、行政院長蘇貞昌（前右3）與副院長陳其邁（前左2）也出席與會，眾人攜手展現民進黨團結氣勢。中央社記者董俊志攝　108年11月16日
總統蔡英文（前中）高雄市競選總部成立大會16日登場，前行政院長賴清德（前左3）到場與蔡總統同台造勢，總統府秘書長陳菊（前右2）、行政院長蘇貞昌（前右3）與副院長陳其邁（前左2）也出席與會，眾人攜手展現民進黨團結氣勢。中央社記者董俊志攝　108年11月16日

延伸閱讀
蔡賴晚間高雄同台 17日宣布賴清德任副手蔡賴同場力挺阮昭雄 前後到場未同台賴清德：最重要的工作是輔選 總統高票當選

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報