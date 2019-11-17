追思黃昭堂 陳菊盼更多台灣人覺醒

（中央社記者楊思瑞台南17日電）台灣獨立建國聯盟今天在台南市七股區黃昭堂紀念公園舉辦前主席黃昭堂逝世8週年追思會。總統府秘書長陳菊表示，台灣拚了好幾代人才有現在的民主，還需要更多台灣人覺醒。

追思會下午在黃昭堂紀念公園登場，陳菊、台南市長黃偉哲等人出席，黃昭堂的長子黃正澄夫婦代表家屬到場。現場安排弦樂團演出，並播放黃昭堂生前接受訪問的一段錄音，最後由所有到場來賓向黃昭堂銅像獻花致意。

台獨聯盟主席陳南天致詞時表示，和黃昭堂一起打拚40多年，了解黃昭堂用人只有一個哲學，就是要用比自己更厲害的人，可見肚量之大，很會欣賞別人的優點。黃昭堂辭世8年，現在台灣面對更危險的局面，不只有國內的反對派，還有中國大力支持的代言人，希望台灣人要勇敢站出來，一起打贏這場戰爭。

陳菊致詞時表示，黃昭堂為台灣民主打拚40多年，一直有成功不必在我的精神，對所有為台灣打拚的人都很感激。台灣拚了好幾代人才有現在的民主，希望有更多年輕一代的台灣人覺醒，站出來承擔責任。

她說，今天下午大家來追思黃昭堂為台灣打拚的精神，而上午總統蔡英文與前行政院長賴清德正式宣布蔡賴配，承擔台灣的關鍵責任。請大家相信蔡總統與賴清德一定會堅定守護台灣的主權與自由民主。

黃偉哲致詞時表示，多年前有一次沒有趕上高鐵班車，在台北車站等候下一車次時，看到黃昭堂獨自在車站發放宣揚台灣主權運動的文宣。當時主動上前幫忙，但才發了5分鐘，黃昭堂就要他趕快去搭車，以免又趕不上，黃昭堂那種疼惜後輩的心，讓許多人感念在心。

依台南市政府資料，2014年審議獲列台南市歷史名人的黃昭堂（1932-2011）是七股子弟，先後畢業於台南一中、台大經濟系，赴日留學在東京大學攻讀國際政治，獲東大博士學位，是道地的台籍菁英。

黃昭堂有感台灣應擁抱民主政治、不應受到黨國體制束縛，1960年他在明治大學王育德老師提議下，與廖春榮等共6名東大留學生創辦日文版「台灣青年」刊物，並結合旅居日本、美國、加拿大、歐洲與南美等世界各地的台灣人，推動台灣邁向民主化、宣揚台灣主體意識。（編輯：謝雅竹）1081117