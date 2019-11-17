台中輔選 賴清德：2020大選關係台灣未來路線

民進黨台中市第5選區（北、北屯區）立委參選人莊競程（前左4）17日舉辦競選總部成立大會，黨副總統參選人、前行政院長賴清德（前左3）到場站台，致贈包子、粽子祝福莊競程「包中」。中央社記者郝雪卿攝 108年11月17日

（中央社記者郝雪卿台中17日電）總統蔡英文今天宣布前行政院長賴清德為副手。賴清德下午來到台中市為第5選區立委參選人莊競程站台時表示，明年選舉關係台灣未來要走什麼路線，大家一定要出來投票。

民進黨台中市第5選區（北北屯區）立委參選人莊競程下午在北屯區一德洋樓舉辦「蔡英文、莊競程聯合競選總部」成立大會，賴清德、行政院副院長陳其邁、立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍、立委陳亭妃都來站台，賴清德更贈送包子祝福莊競程。

賴清德表示，總統蔡英文上午宣布他擔任副手搭配參選後，下午第1個行程就到台中為莊競程加油，莊競程很有志氣，一般家庭長大，努力讀書，台大畢業後又讀到交大博士，現在是交大助理教授，而且具有醫學工程背景，也對人工智慧有研究，不只有志氣，也是專業好人才，請大家支持送進立法院。

賴清德指出，今天到場的民眾，也關心台灣前途，明年的選舉關係台灣未來要走的路線，中共領導人習近平曾說九二共識沒有一中各表的空間，只有一個中國的原則，換句話說，台灣只有一條路就是一國兩制，台灣早已經是主權獨立的國家，還要退步成一國兩制，相信大家都不要，也都不贊成一國兩制。

賴清德也呼籲大家關心香港、支持香港人，他說，最近香港警察跑進大學抓人，但香港人民並沒有屈服，原因就是要維持英國統治時期的民主自由人權的生活，大家要學習香港人精神，明年選舉一定要出來投票，支持蔡總統，而且國會要過半，讓蔡總統好做事，守護台灣主權，維護民主。（編輯：謝雅竹）1081127