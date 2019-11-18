民進黨新北12立委參選人登記 賴清德喊拚全壘打

民進黨新北市立委參選人聯合登記記者會18日舉行，民進黨副總統參選人賴清德（右12）、前行政院長游錫堃（右13）及民進黨主席卓榮泰（右11）一同為參選人加油。中央社記者葉臻攝 108年11月18日

（中央社記者葉臻新北18日電）民主進步黨副總統參選人賴清德今天出席12名民進黨新北市立法委員參選人聯合登記記者會，與前行政院長游錫堃及民進黨主席卓榮泰為參選人加油，授予象徵12席全壘打的球衣及球帽。

賴清德表示，相信多數國民都把這場選舉定位成守護台灣、維護民主，特別是面對中國步步進逼及從香港傳到台灣的警訊，台灣一定要更團結，只有總統蔡英文高票當選，民進黨立委席次過半，才能更有力量維護台灣民主。

游錫堃說，透過這場選舉讓全世界知道台灣是主權獨立國家，台灣人民不畏懼中共威脅，拒絕一國兩制與一個中國。

卓榮泰表示，黨中央會持續強化各選舉區組織、資源平均，從中央到各選區都很協調，隨後勉勵參選人不畏辛苦，努力加油。

3人致詞後，依序幫12名參選人穿戴特設棒球帽和球衣，攜手高喊「新北全壘打、國會要過半」口號，展現團結氣勢。

賴清德會後接受媒體聯訪，被問及中國國民黨總統參選人韓國瑜日前指蔡總統與賴清德搭配不能齊心時表示，「他不懂我的心」。

12名參選人包括呂孫綾、林淑芬、余天、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、江永昌、蔡沐霖、吳琪銘、張銘祐與賴品妤。（編輯：李明宗）1081118

民主進步黨副總統參選人賴清德（前中）18日出席新北12立委聯合登記記者會，致詞時表示，只有總統蔡英文高票當選，民進黨立法委員席次過半，才能更有力量維護台灣的民主。中央社記者葉臻攝 108年11月18日

民進黨新北市立委參選人聯合登記記者會18日舉行，民進黨副總統參選人賴清德（前右2）、民進黨主席卓榮泰（前右）等人授予立委參選人蘇巧慧（前右3）象徵12席全壘打的球衣及球帽。中央社記者葉臻攝 108年11月18日

民主進步黨12名新北市立委參選人18日上午舉行聯合登記參選造勢記者會，民進黨副總統參選人賴清德（左8）、民進黨主席卓榮泰（右7）、前行政院長游錫堃（左7）等出席站台，一同振臂呼口號。中央社記者林俊耀攝 108年11月18日