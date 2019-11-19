出席高雄8立委參選人登記 賴清德：要八仙過海

（中央社記者陳朝福高雄19日電）民進黨副總統參選人賴清德和黨主席卓榮泰，今天出席8名黨籍高雄市立法委員參選人聯合登記記者會，懇請高雄鄉親支持總統蔡英文高票當選連任，8名立委連任成功「八仙過海」。

8名立委參選人包括邱議瑩、邱志偉、劉世芳、林岱樺、李昆澤、趙天麟、許智傑和賴瑞隆，都出席「八仙過海、高雄大贏」聯合登記記者會，賴清德和卓榮泰於登記前為8人加油打氣。

賴清德於致詞前懇請高雄鄉親支持蔡總統高票當選連任，而8名立委連任一定要「八仙過海」。他說，這次選舉國人定位為守護台灣的一場選舉，除了蔡總統要高票當選，立法委員過半也是同樣重要的一件事情，這總目標一定要達成。

賴清德表示，如果立法委員席次有過半，台灣會更有力量，蔡總統也會更有實力去守護台灣、維護民主，也可持續推動改革，因應台灣面對的海內外各項挑戰。

賴清德表示，要立委席次過半，高雄一定要8席全上，所以高雄民主聖地在這一場選舉的過程中，扮演著舉足輕重的角色，請大家能夠全力支持。

對於媒體提問日前蔡總統高雄競選總部成立支持者熱情參加等問題，賴清德說，超過10萬民眾熱情參加，在這場造勢活動看到高雄人的覺醒，也在這場選舉對高雄非常有信心，但也不能大意，一直要到最後的勝利成功。

至於媒體提問國民黨總統參選人韓國瑜曾表示應向人民說清楚，要把國家帶往什麼方向問題，賴清德說，韓國瑜希望他能夠將兩岸的立場講清楚，所以也要提醒韓國瑜，在過去兩蔣時代是要統一中國、中華民國存在，如果說韓國瑜和國民黨無視於中國國家主席習近平的講話，所謂九二共識，就只有一個中國原則，也就是只有中華人民共和國，並沒有國民黨所宣稱的一中各表的空間，也就是中華民國根本不存在。

賴清德表示，如果韓國瑜沒有體認到中國這一個立場的話，而所要帶領台灣的方向必然是走向統一，且走向統一之後中華民國就勢必不存在。

賴清德說，他主張的務實台獨，基本上就是民進黨的台灣前途決議文，也就是說台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，跟中國互不隸屬，執政也不必另外宣布台灣獨立。但台灣前途由2300萬人民可以決定。

賴清德指出，目前最重要的事情就是發展經濟、建設國家、照顧國人和壯大台灣。新一代的總統，一定要有能力捍衛台灣的主權跟守護台灣的民主，這也是為什麼蔡總統和民進黨的立法委員，有辦法不斷獲得國人支持，這一點請國民黨注意到。

卓榮泰致詞時也表示，高雄市是最大的戰場，一定要戰嬴，民進黨新北市有12名參選人叫做十二強，高雄市有8名參選人，剛好打完八局下半，由賴清德陪打完九局下半要獲得全勝。

卓榮泰要求8名參選人一定要留在衛冕者寶座，他已代表黨發給一張政黨推薦書，等一下要拿到一張登記參選的收據是第二張，8人都還欠他一張當選證書，於1月11日之後要帶著當選證書到中央黨部來報到。（編輯：方沛情）1081119