張善政與中部企業對談 推主權基金籌財源

（中央社記者郝雪卿台中19日電）國民黨副總統參選人張善政今天出席一場企業論壇活動時指出，因為在業界待過所以有企業思維，政府要去賺錢，做事但不會加稅，將推主權基金到海外賺錢籌集資源做出好政策。

中華民國工商建設研究會中區聯誼會下午在台中市全國飯店舉行「追求卓越企業論壇」，由中區聯誼會長吳生泉主持，張善政進場時受到與會人士歡迎，接著向大家說明參選理念與政策主張。

對於國民黨總統參選人韓國瑜日前提出的長照與學貸政策，張善政指出，學貸免息政策被教育部說可能會被學生套利或政府沒有錢辦理，但與前瞻計畫比起來只是小錢，而對0到6歲幼兒的補助，最近也會端出相關政策，希望讓年輕夫妻更有生育意願。

張善政認為，他與韓國瑜都在業界待過，政府要設法自己賺錢，不能只靠加稅，所以將研擬推動成立主權基金，去賺海外的錢。另外政府手上也有閒置資產及土地，雖然法令規定不能出售土地，但可以標售地上使用權，不用拿著金飯碗討飯，因為他們有企業思維，政府絕對能籌到資源做出好政策。

有企業主提到一例一休問題，張善政則說，一例一休政策與大家有切身關係，但這項政策把資方看成壞人，不給資方彈性，造成勞資互相猜測及對立，未來要將勞資協議放到每一行業，因為不同行業對勞力要求不一樣，要有彈性由勞資雙方去談。（編輯：謝雅竹）1081119