唐鳳訪荷蘭萊登大學 分享台灣數位民主發展

行政院政務委員唐鳳18日晚間出席荷蘭萊登大學座談會，分享中華民國政府具體創新和台灣數位民主發展的成果，獲得聽眾熱烈迴響。（駐荷蘭代表處提供）中央社記者唐佩君布魯塞爾傳真 108年11月19日

（中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電）行政院政務委員唐鳳18日晚間出席荷蘭萊登大學座談，分享中華民國政府具體創新成果，包括設立總統盃黑克松、促進跨部會對話空間及因應假訊息傳播，獲聽眾熱烈迴響。

駐荷蘭代表處今天表示，唐鳳18日晚參加荷蘭萊登大學亞洲研究中心（Leiden Asia Center）與駐荷蘭代表處在海牙合辦的「透過數位民主消除假訊息」（Disarming Disinformation Through Digital Democracy）座談會，全場座無虛席，包括荷方政府官員、智庫專家學者、非政府組織團體、台灣留學生及僑胞等共約200人出席。

唐鳳在會中分享中華民國政府具體創新成果，包括設立總統盃黑克松、促進跨部會對話空間、實現政府服務再造、因應假訊息傳播、鼓勵公私部門合作，以共同解決社會重大問題，及落實永續發展目標對話等，獲得與會觀眾熱烈迴響。

這次活動由於報名情形出乎意料地踴躍，主辦單位必須將原訂場地擴大為2倍，再次開放報名後也是立刻額滿。

唐鳳自11月16日至20日訪荷，期間與在荷蘭留學的年輕學子餐敘，分享台灣數位民主發展經驗及鼓勵青年參與公共議題等，另外也到訪海牙策略研究中心（HCSS）及海牙安全三角洲（HSD）等著名智庫。

此外唐鳳今天也將在荷蘭鹿特丹舉行的「政府數位服務設計國際社群」會議中發表專題演講。（編輯：韋樞）1081119