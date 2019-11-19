未與韓國瑜同框造勢 侯友宜：時間不湊巧

新北市長侯友宜（前）19日視察板橋區江翠國中老舊校舍整建工程時受訪，被問及選舉議題時，侯友宜表示，市政行程永遠是他最關心、最重視的，永遠先把市政行程擺在前面。中央社記者王鴻國攝 108年11月19日

（中央社記者王鴻國新北19日電）國民黨總統參選人韓國瑜近來在新北市造勢，站台時間總和市長侯友宜錯開，侯友宜今天對此表示，市政行程都先被排了，剛好時間沒有那麼湊巧，彼此之間都會互相體諒。

侯友宜今天下午視察板橋區江翠國中老舊校舍整建工程時接受媒體聯訪，當媒體詢及選舉議題時，侯友宜表示，市政行程永遠是他最關心、最重視的，永遠先把市政行程擺在前面。

他表示，在假日或是下班時間扮演的角色，不管是市長的角色，或是在選舉過程當中輔選的角色，這兩個角色都要齊頭並進，但兩個角色重疊時會以市政為最主要的考量，希望大家一起努力。

媒體追問最近輔選時剛好都沒有跟韓國瑜同台，是技巧性避開韓嗎？侯友宜表示，「因為我的市政行程都先被排了，剛好時間沒有那麼湊巧，我想彼此之間都會互相體諒。」

他談到國民黨不分區立委名單的爭議表示，他已經講了很多次了，希望多給年輕的、專業的進到不分區，黨應該也聽到。既然意見都已經反映了，至於決定上，他是沒能力去決定，所以，他都尊重大家的意見。（編輯：李錫璋）1081119