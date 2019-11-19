韓國瑜選總統 王金平：理念政策尚未說服我

（中央社記者劉冠廷台北19日電）前立法院長、國民黨立委王金平今天表示，他支持韓國瑜當好高雄市長，然而，韓國瑜身為國民黨的總統參選人，目前為止，仍然尚未能提出能說服他的理念及政策。

王金平日前宣布不參加2020總統大選，未來動向備受外界關注，而王金平未來會支持哪位總統參選人，同樣也是外界關注的焦點。王金平今天下午透過臉書表示，從他宣布不參加總統大選開始，很多記者朋友開始關心，他會支持哪一位總統參選人。

但王金平指出，他現在還沒有屬意的人選，但是未來只要有符合他的理念、也就是能夠貫徹中道的候選人出現，他當然會義不容辭支持。

談到韓國瑜，王金平則說，是否要支持韓國瑜，關於這個問題他說過很多次了，他全力支持韓國瑜當好高雄市市長。然而，韓國瑜身為國民黨的總統參選人，目前為止，仍然尚未能提出能說服他的理念及政策。

王金平也說，為了幫韓國瑜當好市長，他之前特地邀了全國商總、工總等團體，找了很多企業到高雄投資。幾個月前為了參加黨內總統初選，他也花了許多時間與專家、在地人士們討論規劃了各縣市的擘畫藍圖，其中當然也包括高雄市。

王金平說，現在他雖然不選了，很多支持他的鄉親們覺得很可惜，但是他也不會趁著這個機會來帶風向去影響大家的選擇，期待大家能理性判斷做出最適合台灣的抉擇，尊重每個人的自由意志，這是他的大原則。

王金平最後表示，他也期許自己是個講話算話，不要前後矛盾的人，「做人的價值在這裡」，他不曾耍詐、動過歪腦筋，因為沒必要。「堂堂正正才能長久」，他也深感從政者要有公正、公信跟真正的愛心，會替別人著想，相信走在中道的路上，每一層阻礙都將讓人更茁壯。（編輯：楊凱翔）1081119