請假出席張善政簽書會 盧秀燕：他做事有決斷力

國民黨副總統參選人張善政（中）19日在台中舉辦「做事的人」簽書會，台中市長盧秀燕（右2）請假出席力挺。中央社記者趙麗妍攝 108年11月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）國民黨副總統參選人張善政今天出席「做事的人」簽書會，台中市長盧秀燕請假出席力挺，大讚張善政做事有決斷力；張善政述說自己參選初心，希望讓民眾的日子可以過得更好。

張善政「做事的人」簽書會今天下午在台中登場，吸引許多支持者前往，盧秀燕也特別請假一小時前往力挺，支持者特別送上鮮花給張善政表達支持。

張善政表示，卸任行政院長後，很長時間在花蓮割草種樹，有時在學校演講，日子過的很悠哉，後來有朋友跟他討論時局，表達對政府的怨言，他和朋友一起罵完後，嘆氣直呼「沒辦法」，未料朋友卻生氣說，「我是升斗小民，說沒辦法是真的沒辦法，但你說沒辦法是逃避責任」。

張善政和現場支持者分享，當年離開學校，放下自己的學術研究發展，開發高速電腦幫助其他人，讓他們研究可以做得更好，這是他當年進入政府部門工作的出發點。

張善政指出，現在自己放下舒適的生活、在學校兼課、公司的獨立董事等一切事物，出來競選、成為副手，同樣的心是希望受益的對象，從片面的學校教授，可以到全台灣的民眾，「希望讓台灣所有民眾的日子可以過得更好」。

盧秀燕請假出席張善政簽書會，她表示，張善政科技人從政，不帶政治色彩，張善政在行政院期間依法施政，做了很多有決斷力的事。盧秀燕表示，「看過許多行政院長，張善政是我最佩服的院長之一」。

盧秀燕笑說，張善政擔任行政院長最後一次備詢時，她時任立法委員，曾問張善政「是否有參選總統」，當時張表示沒有意願，她笑說，「原來張善政要選的是副總統」。（編輯：黃世雅）1081119