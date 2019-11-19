跨世代對談民主經驗 林佳龍：台灣正在轉捩點上

（中央社記者葉素萍台北19日電）香港反送中示威者在理工大學與港警爆發激烈衝突，受到全球矚目，參與今天台灣民主觀光列車成果分享的交通部長林佳龍、民進黨副秘書長林飛帆都指出，台灣正在重要的轉捩點上，最關鍵的選擇權在明年1月的大選。

由林佳龍發起，台灣智庫、光合基金會以及台灣國家政策協會共同主辦的「台灣民主觀光列車」於9月3日至10月2日開動，活動期間吸引約100位18歲到35歲的青年與外賓一同搭乘火車，遊覽台灣各地具代表性的民主地景。

「台灣民主觀光列車」今天舉行成果分享會，邀請總統府資政姚嘉文、林佳龍、林飛帆等人出席，這3位來自美麗島世代、野百合世代、太陽花世代的政治人物也分享民主經驗。

出身野百合世代，林佳龍指出，台灣民主化幾十年，政黨輪替3次，似乎不必擔心，但是看到香港這樣的情況，會讓大家去比較，在這個時空座標談民主很有感。

林佳龍說，人類歷史上很多國家曾有民主，但後來因為一些原因而失去民主，台灣正在重要的轉捩點上，有人說是不是有亡國感、是不是去操弄兩岸關係或是好像利用香港局勢「趁火打劫」，其實並不是，很多人是想到台灣現在的處境。

林佳龍認為，台灣走到今天，內部凝聚的共識很重要，香港是明顯對比，香港在中國接收時，那一代可能沒意識到問題嚴重性，現在下一代的抗爭是因為不願接受命運、希望能發聲，而全世界都在關心、支持香港。

太陽花學運領袖林飛帆指出，台灣究竟要把過去累積3年多成果繼續往下階段發展，還是退回到另一種模式，台灣正走到關鍵的十字路口；十字路口另一端是把所有雞蛋放在同一籃子、把所有資源放在投資中國、認為兩岸關係就是國際關係，過去曾有這樣一條模式與思維。

林飛帆說，究竟是所有問題只有透過中國才能解決，還是要與世界連結，這是兩種截然不同的路徑，最關鍵的選擇權在明年1月的大選。

曾因「美麗島事件」被判刑12年的姚嘉文則分享過去從事政治運動的經驗，他說，訴求、組織與活動是政治運動3元素；一個運動如果理念錯誤不行、組織不健全不行，活動選擇也很重要。他認為，現在的政治運動更困難，要懂得更多的戰略方法，「下一波你們的事情，比我們更艱難、更複雜」。（編輯：林孟汝）1081119